"Схема Назарбаєва": росіян попередили про план Путіна

Екс-президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв, йдучи з поста, залишив за собою кілька високих посад, які дозволять йому продовжувати контролювати всі стратегічно важливі рішення в Казахстані.

До такої схеми може вдатися глава РФ Володимир Путін перед черговими виборами президента Росії в 2024 році. Про це заявила OBOZREVATEL російська опозиціонерка Ольга Курносова.

"Що стосується схеми Назарбаєва "йдучи не йду", мені здається, що особливу увагу на це варто звернути росіянам, тому що деякі речі, які робить Назарбаєв, він їх робить навіть раніше, ніж вони відбуваються в Росії. Це не те, щоб небезпечно, але це може стати прецедентною історією", – сказала Курносова.

Володимир Путін і Нурсултан Назарбаєв

За її словами, колишній глава Казахстану застосував дуже цікаву схему, зберігши за собою пост довічного глави Ради безпеки, у якого є дуже серйозні повноваження. Зокрема, у наступника Назарбаєва Касим-Жомарт Токаєва немає можливості одноосібно призначати силових міністрів, що дуже важливо в президентській Республіці.

Крім цього, Назарбаєв залишається главою правлячої партії "Нур Отан", що дозволяє йому контролювати парламент.

"На сьогодні у нього достатньо повноважень, щоб контролювати всю Республіку. І якщо йому Токаєв не сподобається в якості наступника, ніщо, до речі, Назарбаєву не завадить балотуватися на пост президента Казахстану в 2020 році знову", – каже росіянка.

"Тому це дуже цікава схема, росіянам потрібно спостерігати і готуватися, тому що я не виключаю, що якась схожа схема буде застосована Путіним в 2024 році", – зазначила Курносова.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.