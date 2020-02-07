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8 лютого • оновлено в 08:02
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"Шапочку з фольги не вдягайте!" Пропагандист росТБ виправдався за скандал із Трампом і коронавірусом

2.7т
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Російський журналіст пропагандистського "Першого каналу" Кирило Клейманов, який в ефірі зганьбився припущенням, що коронавірус пов'язаний із президентом США Дональдом Трампом, заявив, що здоровий і адекватний.

Про це він розповів виданню "Підйом". За інформацією видання, Клейманов є заступником генерального директора "Першого каналу". У бесіді з виданням він запевнив, що не зійшов із розуму, і закликав довідатися про нього.

"Мене вже все замучили, точніше також на "з", але інше слово. У мене в голові усілякі не для ефіру вирази, я себе за язик прямо зараз зубами хапаю", – сказав він.

"Шапочку з фольги не вдягайте!" Пропагандист росТБ виправдався за скандал із Трампом і коронавірусом

"У нас у всіх є своя репутація. Ну, ви хоча б дослідження проведіть. Уточніть: придурок я чи ні. Можна різне говорити, напевно, але, по-перше, я здоровий, не зійшов із розуму. Це точно. Шапочку з фольги не вдягайте", – заявив пропагандист.

Зазначимо, що в ефірі Клейманов висунув теорію, засновану на тому, що раніше Трамп роздавав корони на конкурсі краси "Міс Всесвіт". Від слова "корона" нібито могла утворитися й назва 2019-nCoV – "коронавірус". Як "доказ" наводиться, що США є основним противником Китаю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ЗМІ з'явилися фотографії ймовірного місця зародження коронавірусу 2019-nCoV – ринку морепродуктів у китайському місті Ухань.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Росія
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Уже давно есть полная версия слов Клейменова, но пропагандисты из Обоза всё визжат про какой-то скандал.
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3
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
И это - замдиректора телеканала!!! Какое же остальное быдлo на росее? Какие они выродки, эти паРРашники!
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Junio Van
Junio Van
бухал бухалыч, выбл#док, ты опять тут..? )))
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