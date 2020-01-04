Країна, яка перемогла фашизм: у центрі Петербурга влаштували вогняну акцію на славу Гітлера. Відеофакт

У Санкт-Петербурзі в Росії шанувальники Гітлера провели акцію, під час якої вийшли на вулицю з димовими шашками і нацистською ідеологією.

Як повідомляє "Фонтанка", більше десяти осіб окупували початок проспекту Бакуніна, витіснили з дороги автомобілістів і почали вогняне "шоу".

"Підривали димові шашки, запалювали фаєри, лякали перехожих і вигукували нацистські кричалки", – розповіли очевидці.

Вогняне шоу на честь Гітлера в Петербурзі Скрін відео

За їхніми словами, фанати підкидали руки в характерному жесті, нацистські вигуки розбавляли піснями.

Повідомляється, що інформацію про хуліганів у поліції отримали незадовго до півночі, але до приїзду наряду вони розбіглися. Поліцейські вивчають камери спостереження, зокрема в найближчих барах.

У мережі відреагували на інцидент із сарказмом. "Поки ви бухали, бандерівці захопили Петербург", – написав у Twitter користувач Вал Мішель.

Пока вы бухали, бандеровцы захватили Петербург.https://t.co/5wzxtqswNa — Вал Мишель (@VALMICHEL7) January 4, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 січня у Києві пройшла хода на честь дня народження Степана Бандери. Марш зібрав кілька тисяч націоналістів.

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