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5 січня • оновлено в 00:47
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Країна, яка перемогла фашизм: у центрі Петербурга влаштували вогняну акцію на славу Гітлера. Відеофакт

3.3т
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У Санкт-Петербурзі в Росії шанувальники Гітлера провели акцію, під час якої вийшли на вулицю з димовими шашками і нацистською ідеологією.

Як повідомляє "Фонтанка", більше десяти осіб окупували початок проспекту Бакуніна, витіснили з дороги автомобілістів і почали вогняне "шоу".

"Підривали димові шашки, запалювали фаєри, лякали перехожих і вигукували нацистські кричалки", – розповіли очевидці.

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Вогняне шоу на честь Гітлера в Петербурзі

Вогняне шоу на честь Гітлера в Петербурзі

Скрін відео

За їхніми словами, фанати підкидали руки в характерному жесті, нацистські вигуки розбавляли піснями.

Повідомляється, що інформацію про хуліганів у поліції отримали незадовго до півночі, але до приїзду наряду вони розбіглися. Поліцейські вивчають камери спостереження, зокрема в найближчих барах.

У мережі відреагували на інцидент із сарказмом. "Поки ви бухали, бандерівці захопили Петербург", – написав у Twitter користувач Вал Мішель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 січня у Києві пройшла хода на честь дня народження Степана Бандери. Марш зібрав кілька тисяч націоналістів.

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Автор
Марина Погорілко
Місце
Росія Санкт-Петербург
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Ukraine The
Ukraine The
Кхлы на заработках в Питере?
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
фанаты азова они такие, ничего и на них управа найдется. В любом случае с шествием 1-го января не сравнится.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
"Фантанка" написала об этом происшествии! По фото видно до 10 человек! Что они кричали, точно не известно, а "Фонтанка" -это как Обосс, так же брешет. Но вот факт: этих кричальщиков ищет полиция
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
an and, так смешно же!
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
an and, 1001 раз уже объясняли, зачем тут сидят. Поржать над отсталыми
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