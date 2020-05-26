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26 травня • оновлено в 23:26
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Шамана, який оголосив похід проти Путіна, замкнули в психлікарні

1.4т
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Якутського шамана Олександра Габишева, який колись вирушив у похід з метою "вигнати" президента РФ Володимира Путіна, закрили в психлікарні. Захист запевняє, що це незаконно і намагається звільнити його звідти.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на правозахисника Олексія Прянишникова. За його словами, шаман отримує медикаментозне лікування без відповідного рішення суду. Для того, щоб це припинити, він написав клопотання до Європейського суду з прав людини.

"Габишев з 12 травня перебуває у психдиспансері, де отримує медикаментозне лікування без відповідного рішення суду", – сказав Прянишников.

Шамана, який оголосив похід проти Путіна, замкнули в психлікарні

Шамана, який оголосив похід проти Путіна, замкнули в психлікарні

За його словами, рішення про прийняття цих заходів від ЄСПЛ може прийти в протягом декількох днів.

Як писав OBOZREVATEL, Габишев, який вважає себе шаманом-воїном, почав похід на Москву в березні 2019 року. Влітку він заявив, що метою його шляху є "вигнання" президента Росії Володимира Путіна, якого шаман вважає "породженням темних сил".

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Європейський суд з прав людини
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