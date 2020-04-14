Иногда, читая российскую прессу, возникают вопросы странной конструкции и такого же внутреннего свойства. Например: "Можно ли пробить дно, которого нет?". С одной стороны, когда нет дна, то и пробивать нечего, а с другой – просто наблюдаешь, как это делают и складывается впечатление, что они и несуществующее дно пробьют.

Но такое исполняет московский патриархат, который не только в таких замечательных вещах замечен. Далее мы приведем цитату деятеля гундяевской церкви, которая как раз и направлена на то, чтобы пробить дно. Речь сия посвящена тому, что масса людей осталась без работы и теперь многие из них вспоминают, как в египетских отелях они топырили пальцы и называли местных нищими. Не только в Египте, но в Турции и других местах. И вот оказывается, что жизнь сделала круг и теперь неизвестно, что там с теми египтянами и турками, а многие из россиян натурально почувствовали себя нищими.

Нет, это чувство они сами не формализуют в виде признания нового статуса, но в этом им как раз и помогает их православнутая церковь, которую они считают национальным стержнем, наподобие бутылки, на который они нанизаны. Впрочем, лучше попа особо крупного калибра об этом не скажешь.

"Священник Русской православной церкви (РПЦ), протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что потерявшим работу россиянам стоит выходить на улицу и просить милостыню"

Если кто-то подумал, что слова этого попа неправильно истрактованы или перекручены, предоставляем возможность постичь все глубины мышления этого фрукта, дабы не осталось и тени сомнения.

"Протоиерей считает, что все ужасы пандемии коронавируса — это "страшные картинки, которые рисуют бесы" и что тревожность, которую испытывают сейчас многие россияне — это "это мечты, которое им просто кажутся". По его мнению, нет ничего страшного, если у россиянина нет запасов на время кризиса: "Хорошо, если есть запасец. А можно и милостыньку попросить. Не 800 долларов до следующего месяца, а крупы горсточку. Человек сжалится и скажет: сейчас я тебе вынесу".

И ведь это обращение протоиерея не к двум-трем прихожанам относится. Дело в том, что приостановка работы прямо касается многих людей, но вопрос в том, кто найдет свою работу по окончании карантина? Ведь многие цепочки связей, обеспечивавших работой многих людей, будут нарушены. А серьезное и прямо скажем, невиданное сокращение добычи и главное – продажи нефти, натурально обрубит многие связи навсегда. Ведь нефть и газ, на самом деле, вливали живые деньги в экономику и вовлекали в орбиту деятельности ведущих компаний множество предприятий. Многие получали зарплату, даже не понимая, что она пришла из сверхприбылей от торговли нефтью и газом. А ведь вся эта красота просто кончилась. Уже просто не будет шального бабла, которое заливало Московию полтора десятка лет. Все, кончилось оно.

По оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, из-за карантинных мер, введенных в крупных городах, и массовой остановки бизнеса 15,475 миллиона россиян могут лишиться работы временно или навсегда.

Вот именно к ним этот поп и обращался. Кстати, сам он думает, что вот эти мерседесы и яхты – никуда не денутся. А ведь он – простой упырь, который вытягивает бабло вот из таких людей, которым он предлагает просить стакан гречки. А его-то кто кормить будет и чем? Но пока у него все хорошо, а в таком случае срабатывает одна и та же конструкция, озвучиваемая сытыми котами: "У вас нет хлеба – ешьте пирожные!"