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"Шабаш зла": росіянин розповів, чому побажав Сталіну "горіти в пеклі"

1.9тЧитати матеріал російською

Росіянин Євген Сучков, який на Червоній площі в Москві кинув зламані квіти в пам'ятник Йосипа Сталіна і назвав його "катом народів", розповів, чому зважився на акт протесту.

Своїм коментарем він поділився в інтерв'ю порталу Meduza. Відзначається, що чоловік є активістом проекту "Декомунізація".

"Це – шабаш зла, а якщо ти йому не перешкоджаєш хоча б словом, то ти співучасник цього зла, а я співучасником такого зла бути не хочу", – пояснив він.

Для активіста, за його словами, це був порив морального обов'язку. Чоловік зазначив, що кожен день стикається зі страшними свідченнями репресованих, оскільки працює волонтером у музеї ГУЛАГу.

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Євген Сучков

Євген Сучков

Проект "Декомунізація"

"Я не продумував акцію, це було спонтанне рішення. Зібрався величезний натовп, багато хто був у літах, на всі лади вони хвалили радянську владу, вони зневажали сучасну Росію, сучасне покоління і світ. Колона кинулася до монументу, я в неї потрапив і взяв участь", – розповів він.

Чоловік розповів, що один з організаторів акції пам'яті Сталіна написав заяву в поліцію, проте навіть самі правоохоронці "подивилися на нього, як на юродивого". В результаті, суд оштрафував активіста на 500 рублів.

"Шабаш зла": росіянин розповів, чому побажав Сталіну "горіти в пеклі"

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше топ-пропагандист Росії Володимир Соловйов влаштував скандал у прямому ефірі через Сталіна.

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Особа
Йосип Сталін
Місце
Росія
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Крым Андрей
Крым Андрей
А меня всё время интересует вопрос, за что скаклоиды так ненавидят Сталина? За жесткость управления? За политзаключенных? Странно слышать это от стада, главным лозунгом которого "Врагов Украины на гилляку" даже если эти "враги" - просто сограждане,несогласные с их мировоззрением. Так значит и они не против репрессий. За депортации? Странно слышать это от стада, визжащего, что "предателей - крымчан выселим в Россию". Значит и за депортацию. За голодомор? Так они выскакали себе страну, где пенсионер не в состоянии заплатить жкх, доктор-смерть усердно трудится над уменьшением поголовья аборигенов, а смертность в стране превысила рождаемость уже в 2 раза. За пропаганду и отсутствие свободы? Так пропаганда в Украине сейчас звучит из каждого утюга, а свободу можно увидеть невооруженныи взглядом, по посадкам и травле спецслужбами журналистов и несогласных, а теперь щемят даже тех, кто осмеливается задать вопрос президенту на улице. Основной посыл - Кто не с нами, тот против нас. Значит и свобода им не нужна. Остаётся только то, что он строил страну. Видимо это и есть причина?
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Крым Андрей
Крым Андрей
Судя по практически полному отсутствию лба, актевизд отличается незаурядным умом и сообразительностью.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Дешевый хайп для грантодателей.
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