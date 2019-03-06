"Шабаш зла": росіянин розповів, чому побажав Сталіну "горіти в пеклі"

Росіянин Євген Сучков, який на Червоній площі в Москві кинув зламані квіти в пам'ятник Йосипа Сталіна і назвав його "катом народів", розповів, чому зважився на акт протесту.

Своїм коментарем він поділився в інтерв'ю порталу Meduza. Відзначається, що чоловік є активістом проекту "Декомунізація".

"Це – шабаш зла, а якщо ти йому не перешкоджаєш хоча б словом, то ти співучасник цього зла, а я співучасником такого зла бути не хочу", – пояснив він.

Для активіста, за його словами, це був порив морального обов'язку. Чоловік зазначив, що кожен день стикається зі страшними свідченнями репресованих, оскільки працює волонтером у музеї ГУЛАГу.

Євген Сучков Проект "Декомунізація"

"Я не продумував акцію, це було спонтанне рішення. Зібрався величезний натовп, багато хто був у літах, на всі лади вони хвалили радянську владу, вони зневажали сучасну Росію, сучасне покоління і світ. Колона кинулася до монументу, я в неї потрапив і взяв участь", – розповів він.

Чоловік розповів, що один з організаторів акції пам'яті Сталіна написав заяву в поліцію, проте навіть самі правоохоронці "подивилися на нього, як на юродивого". В результаті, суд оштрафував активіста на 500 рублів.

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше топ-пропагандист Росії Володимир Соловйов влаштував скандал у прямому ефірі через Сталіна.

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