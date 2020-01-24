"Шабаш ідіотів!" У мережі висміяли шоу російського танка проти Mersedes

У мережу потрапило відео, як під час танкового шоу в Росії, радянський танк Т-34 тричі переїжджає автомобіль Mersedes-Benz. У мережі обурилися таким "шоу" і назвали його "побєдобєсієм головного мозку".

Відео з'явилося на сторінці в Twitter користувача з ніком Vitauskas (щоб подивитися, доскрольте до кінця).

На кадрах видно, що люди, які зібралися на "шоу", аплодують.

"Побєдобєсіє головного мозку. Т-34 проти Mersedes-Benz. Можемо повторити! Ні, не Mersedes, звичайно. "Переможці" не можуть повторити навіть "Nokia-3310", навіть китайський електрочайник. Що ж тоді можуть повторити в цій країні? Півня з гною, картонний рейхстаг і шизофренію", – зазначив він.

У мережі висміяли шоу російського танка проти Mersedes

Під постом залишають гнівні коментарі. Користувачі називають це "шабашем ідіотів", і відзначають, що біда Росії "не в дорогах і не в дурнях, а в дурнях, що вказують дорогу".

"Може голові Держради пора підписати указ про те, щоб пармезан, хамон і польські яблука тиснули тільки духовноскрепнимі танками Т-34?", "А слабо" Тигр "проти Лади Калини?", "Не вміють бачити, вміють тільки руйнувати", "Шабаш ідіотів","Ідіоти..Як же у них намішано-ссср, церква, цар, імперія,..Танк проти легковушкі. Чего вже там-велосипед потрібно було виставляти проти танка", "Бля! Як прикро жити серед дебілів. Шкода часу, нервів, сил. І їх все більше", – пишуть в мережі.

Победобесіе головного мозку. Т-34 проти Mersedes-Benz. Чи можемо повторити! Ні, не Mersedes, звичайно. "Переможці" не можуть повторити навіть "Nokia-3310", навіть китайський електрочайник. Що ж тоді можуть повторити в цій країні? Півня з гною, картонний рейхстаг і шизофренію pic.twitter.com/hBJfeqcN7H - Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) January 22, 2020

Twitter \ Vitkauskas

Twitter \ Vitkauskas

Twitter \ Vitkauskas

Twitter \ Vitkauskas

Twitter \ Vitkauskas

Twitter \ Vitkauskas

Twitter \ Vitkauskas

Twitter \ Vitkauskas

Twitter \ Vitkauskas

Twitter \ Vitkauskas

Twitter \ Vitkauskas

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