В совковые времена существовало множество лозунгов, которые сейчас выглядят абсурдно и дико, а тогда – никто даже и не задумывался над их смыслом. Они были написаны на плакатах, набраны огромными буквами на зданиях и встречались в самых неожиданных местах. Так, никто даже не пытался "вкурить" в мантры типа "Слава КПСС" или "Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить".

Замечу, тогда плотно глушилось даже радио, которое западные радиостанции транслировали на совок, а уж о ТВ и речи быть не могло А раз так, то в те времена никто даже представления не имел о массе фильмов про "зомби", которые уже давно показывали за рубежом в рубрике "ужасы". А ведь угрожающее "Ленин будет жить" как раз и было сюжетом для сценария про "зомбаков". По сути, лозунг утверждал, что однажды мумия выйдет из Мавзолея и снова будет творить свои черные дела.

Но в данном случае, нас интересует другой лозунг, взятый из стиха Маяковского, и звучал он так: "Мы говорим "партия", подразумеваем – Ленин. Мы говорим "Ленин", подразумеваем – партия". В общем, сегодня мы наблюдаем антипод построения такого лозунга и некоторые деятели, которых язык не поворачивается назвать "политическими", подразумевают "томос", когда говорят "термос" или "пенис". Видимо, для них это понятия одного ряда, как некогда и для коммунистов.

Тем не менее, по такому принципу можно построить лозунг, который касается современной РФ. Выглядеть он будет примерно так: "Мы говорим россия, подразумеваем нефть (и газ)" и наоборот. В самом деле, вместо нефти можно подставить слова: ложь, кровь или смерть, но все это будет иметь некоторые оговорки и ограничения, а вот если брать нефть и газ, то тут все окажется на месте, при любых раскладах, но самый простой из них выглядит так. Отними сейчас у РФ всю нефть (и газ) и она загнется быстро и без единого шанса на выживание.

Достаточно представить ситуацию, при которой у РФ не просто другие государства перестали покупать нефть, но она вынуждена покупать ее (и газ) для собственных нужд у Аравии, Катара и других странах. То есть у нее просто нет ни бочки нефти, ни куба газа и все это надо закупать.

Только это условие мгновенно обрекает на полное опустынивание всего, что находится за Уралом, поскольку оттуда как раз и приходит нефть. Мало того, поездка любого транспорта на такие расстояния при отсутствии собственного топлива станет золотой, а любая деятельность – не рентабельной.

Мгновенно закончатся деньги не только для содержания своей грабительской армии и наемников, но кучи разного сорта чиновников и нечем будет прикармливать местные элиты, а это повлечет откол от РФ всех районов, где исповедуется ислам, поскольку бесноватое московское православие уже давно настолько токсично, что от него дистанцируются при первой возможности.

А то, что останется, будет нищим и неспособным к выживанию. Север европейской части будет проситься домой, в Финляндию, а приграничные с другими странами районы постараются найти общие корни с соседями и свалить туда как можно быстрее. В итоге, останется ядро московии, которое всем уже настолько свернуло кровь, что его даром никто не возьмет, и на том все и закончится.

Именно поэтому мы считаем, что упомянутый выше лозунг наиболее точно передает суть ситуации. Знаменитые слова холуя и подхалима Володина: "Есть Путин – есть россия, нет Путина – нет россии" на самом деле выдают правильную формулу, но используют неправильную переменную. Если вместо Путина в нее подставит нефть (и газ), то она точно отразит объективную реальность для лепрозория.

А раз так, то вполне естественным выглядит интерес к тому, как видят перспективы нефти те, кто непосредственно на ней завязан. Понятно, что стопроцентных прогнозов никто из смертных дать не в состоянии, но тем не менее, без прогнозов невозможно было бы само движение вперед и развитие нашей цивилизации. Далее мы приведем несколько цитат на эту тему, которые следует рассматривать как прогноз с довольно высокой вероятностью.

Бритиш Петролеум (ВР) в понедельник опубликовала свой доклад о перспективах отрасли до 2050 года. В частности там сказано.

"Рост глобального спроса на нефть не возобновится в ближайшие 30 лет, даже если политика в отношении изменений климата не ужесточится… BP в 2020 г. содержит три сценария развития энергетической отрасли на ближайшие 30 лет. Так, "Быстрый" (Rapid) сценарий предусматривает принятие соответствующих мер, которые увеличат стоимость парниковых выбросов для производителей на 70% к уровню 2018 г.

"Нулевой" (Net Zero) сценарий предполагает не только ужесточение климатической политики, но и изменение социального и потребительского поведения в отношении использования энергии. В этом варианте выбросы углерода должны упасть на 95% к 2050 г. Наконец, "Обычный" сценарий подразумевает сохранение текущих трендов без значительных и резких изменений в глобальной политике".

Как видно из этих трех вариантов, самым оптимистичным является тот, что оставит все как есть сейчас. Никакого роста просто быть не может, но хоть не будет и тотального падения.

"Все три сценария предрекают падение спроса на нефть в ближайшие три десятилетия. Так, по "Обычному" сценарию потребление нефти снижается на 10% к 2050 г., по "Быстрому" – на 55%, а по "Нулевому" – на 80%. При этом восстановление спроса на докризисном уровне ВР ждет только в обычном сценарии, согласно которому спрос выйдет на плато в ближайшие несколько лет. По двум другим сценариям развития энергетической отрасли спрос никогда не вернется на уровни, предшествующие пандемии COVID-19".

И ведь это не просто так сказано потому, что "я художник, я так вижу", а с обоснованием каждого варианта. В частности, отмечены необратимые технологические изменения, которые неизбежно ведут к снижению потребления углеводородов. Но это мнение одной, пусть и крупной, а главное – старой компании, которая на своем веку видела взлеты и падения отрасли, а потому имеет достаточный опыт для выводов с такой временной перспективой.

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