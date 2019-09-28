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28 вересня • оновлено в 18:38
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Сестри Хачатуряна подали до суду на матір його дочок-убивць

4.2т Читати матеріал російською

Сестри убитого трьома власними дочками російського бізнесмена Михайла Хачатуряна подали до суду на матір дівчаток за її скандальну заяву у ЗМІ.

Марину і Наірі Хачатурян розлютили коментарі Аурелії Дундук на адресу їх покійного брата. Про це стало відомо на Telegram-каналі Mash.

Жінка виступає в різних передачах і розповідає, яким жорстоким батьком і чоловіком був Михайло.

Михайло Хачатурян

Михайло Хачатурян

kp.ru

Новини
Били молотком і ножем: сестри Хачатурян розповіли страшні подробиці вбивства батька-гвалтівника

В останній раз в ефірі НТВ Дундук назвала його "звіром і абсолютним злом". Сестри не на жарт образилися і тому прийняли рішення подати на Аурелію до суду.

Христина, Ангеліна і Марія Хачатурян

Христина, Ангеліна і Марія Хачатурян

news.rambler.ru

За моральну шкоду родички покійного вимагають мільйон рублів. Перше засідання пройде 30 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • 29 липня 2018 року у Москві три сестри 17, 18 і 19 років Крістіна, Ангеліна і Марія завдали своєму батькові Михайлу Хачатуряну більше 30 ударів ножем в області шиї та грудей.

  • Вони атакували його, коли він спав у своєму кріслі-качалці. Намагаючись врятуватися, Хачатурян дійшов до сходової клітки, де і помер. Пізніше в мережі з'явилося відео з камер спостереження в під'їзді.

  • За словами знайомих дівчат, убитий фактично тримав сестер в ув'язненні, регулярно бив, а також сексуально домагався.

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Місце
Росія
Теги
секс скандал скандали
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Какого такого Хачатуряна они сестры?
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