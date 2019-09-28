Сестри Хачатуряна подали до суду на матір його дочок-убивць

Сестри убитого трьома власними дочками російського бізнесмена Михайла Хачатуряна подали до суду на матір дівчаток за її скандальну заяву у ЗМІ.
Марину і Наірі Хачатурян розлютили коментарі Аурелії Дундук на адресу їх покійного брата. Про це стало відомо на Telegram-каналі Mash.
Жінка виступає в різних передачах і розповідає, яким жорстоким батьком і чоловіком був Михайло.
Михайло Хачатурян
kp.ru
В останній раз в ефірі НТВ Дундук назвала його "звіром і абсолютним злом". Сестри не на жарт образилися і тому прийняли рішення подати на Аурелію до суду.
Христина, Ангеліна і Марія Хачатурян
news.rambler.ru
За моральну шкоду родички покійного вимагають мільйон рублів. Перше засідання пройде 30 вересня.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
29 липня 2018 року у Москві три сестри 17, 18 і 19 років Крістіна, Ангеліна і Марія завдали своєму батькові Михайлу Хачатуряну більше 30 ударів ножем в області шиї та грудей.
Вони атакували його, коли він спав у своєму кріслі-качалці. Намагаючись врятуватися, Хачатурян дійшов до сходової клітки, де і помер. Пізніше в мережі з'явилося відео з камер спостереження в під'їзді.
За словами знайомих дівчат, убитий фактично тримав сестер в ув'язненні, регулярно бив, а також сексуально домагався.
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