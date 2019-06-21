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В Грузии россиянам напомнили, кто они есть

4.5тЧитати матеріал російською

Вчера грузинская оппозиция штурмовала парламент. Из-за того, что российский депутат Госдумы, и вполне себе запутинец Сергей Гаврилов, вперся на место грузинского спикера и что-то там вещал.

Неважно что. Да и что толкового может сообщить нынешний российский депутат? Он, кстати, после начала волнений, "бежал быстрее лани" вместе с другими официальными российскими лицами в аэропорт. И отбыл на Родину.

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Но дело, собственно, не в этом. События в Грузии еще раз напомнили нам, в России – кто такие мы есть, как к нам относятся в "странах бывшего СССР". Это – плата за путинские попытки строить новую "империю". Она завершилась крахом – в Грузии, Украине, Армении. Везде. В том числе потому, что воровская российская модель власти никому не нужна как пример.

Считается, что после того, как воровская власть в России уйдет в прошлое, очень тяжело будет построить новые отношения с Украиной и Грузией.

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Но это не так. Нет ничего проще. Если только признать свою вину, закрыть прошлое. И строить отношения с этими странами, как с независимыми, действуя честно, с открытым сердцем.

А пока депутат Гаврилов, испуганный народным возмущением, прибыл обратно в Москву. Отлично, Сергей, отдышись и не езди больше в Грузию. А привычку садиться в кресло спикера, оставь – в России это опасно. Там всегда сидит Володин. Он даже спит там. Упадешь к нему на колени, могут не так понять.

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Автор
СерпомПоСерпомПо
Місце
ГрузіяТбілісі
Джерело
Джерело:Telegram СерпомПо
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Бондаоенко Виктор
Бондаоенко Виктор
Напомнили хохлам,что они есть укрова.тное бы.дло.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Бондаоенко Виктор, быд.ла - ты тупое чмо. Такой себе паРРашный чмошник-плагиатор. Животное одичалое.
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Московец Леонид
Московец Леонид
Нерукоподаваемая шпана,все еще на что то надеятся Изгои -мародеры..!!
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
России в Грузии нет. Грузия России нахрен не нужна.
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