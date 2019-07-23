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Российские и украинские "слуги народа: ощути разницу

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Сравнивая украинские выборы с предвыборным действом в Москве и Петербурге, наглядно видишь разницу.

В Украине все желающие смогли принять участие в выборах. Реальное разнообразие участников.

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Переболеть Украиной России не удалось

Даже те избиратели, которые пожелали отблагодарить Путина за захват Крыма, войну с собственной страной, убийство украинских граждан, смогли проголосовать за пропутинскую "Оппозиционную платформу "За жизнь" И провели ее в парламент. Пусть у нее и будет почти в 6 раз меньше мандатов, чем у партии Зеленского "Слуга народа". Пусть она и будет в меньшинстве. Но все же четыре десятка депутатов засядут в "путинский окоп" в Раде.

У нас же в России сильных кандидатов от различных оппозиций наши т.н. "слуги народа" отметают еще на подходе к выборам, боятся допустить их до стадии голосования. Даже при тех технологиях кражи голосов, которыми обладают власти в Москве и Санкт-Петербурге.

Таковы они, особенности национальной "службы народу" в России и Украине. В Украине — передавать власть на выборах. В России мертвой хваткой вцепиться в древо власти, держать широко, до судорог, раскрытый рот, поедая падающие сверху золотые плоды. Еще миллиард, еще дом в Италии, еще яхту и самолет! И все мало, мало, мало. Детям, внукам. Еще…

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Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело: Telegram СерпомПо
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
НЕсмотря на кажущееся многообразие, слова о том что им всегда мало вполне подходят и к украинским слугам народа. Такова сущность подовляющего большинства слуг.
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Украина - не Россия.(с). )))))))))))))))
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
На Украине "передают власть на выборах"? Та вы шо! А кому на каких выборах передал власть законно избранный президент Янукович? Кровавый госпереворот назвали "революцией достоинства", только суть действа не поменялась
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Столичная Василиса
Столичная Василиса
Mihailova Kristina, а кто доктор ссыкливому Яныку, что он собрал все награбленное и свалил на россию?
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