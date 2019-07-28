Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Блоги - Новини Росії

СерпомПо
СерпомПо
Телеграм-канал Всі статті автора

Путин бежал из Москвы

24.5т Читати матеріал російською

В день протеста он уехал из столицы. От своего народа, который опять обокрали. Теперь не на выборах, как в 2011-м, а заранее, на подходе.

Он бежал из Москвы не зная, что делать с народом. Отдал приказ запугать, погасить пламя, задержав лидеров. Не удалось. Не испугались. Вышли. Мирно. Без оружия. Против дубин.

Какой символ.

Сесть в батискаф и уйти на дно, в тишину. Где темно, нет шума, упреков, вопросов. Забыть о том, что наверху стоит пустой Кремль, вокруг бушует народный ураган и никого, кроме полиции, между испарившейся властью и народом. Никого и ничего. Осталась голая, тупая сила.

Новини
Рейх расправил плечи. Дальше будет хуже

И полиция кричит растерянно по рации, гоняясь за демонстрантами: "Что теперь делать?". Пока кричит. Пока не надоело.

Он хорошо научился за 20 лет чтить мертвых. Возлагать венки, стоять с опущенной головой, вытянув руки и распрямив спину. С ними просто – они не ответят. С живыми ему трудно.

Горячий июльский день 27-го склонился к вечеру. На Москву упала вечерняя прохлада, в окнах зажегся свет. Завтра придет новый день. Люди по всей России, следившие, затаив дыхание, за столицей, проснутся немного в другой стране. Она двинулась вперед – от безмолвия, смирения, покорности. Теперь она пойдет дальше и дальше, все ускоряя и ускоряя шаг.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
СерпомПо СерпомПо
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Москва
Джерело
Джерело: Telegram СерпомПо
Поділитися у Facebook
29
Коментарі
28
140
Смішно
105
Цікаво
19
Сумно
18
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Путин "сбежал" в Питер,там мы празднуем день ВМФ,принимает парад! а ты болезное чего не на митинге? с отрезанными яйцами тоже можно....легче убегать.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Дегтяренко Светлана, ты тетя уже старая,а только о яйцах и думаешь!)))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Сидоров Иван
Сидоров Иван
Люди, кроме тех, которым это сборище клоунов помешало пройти/проехать/прогуляться по центру города, на это явление внимание не обратили. А если бы не было полиции, то те люди, которые обратили, потому как им помешали пройти проехать/пройти/прогуляться очень сильно бы избили этих клоунов,может даже кому-нибудь коленку из травма а прострелили, или лицо сломали монтировкой, но обошлось. Спасибо, полиции :)
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Ссуки,убрали коммент,не кайф,когда приводятся здравые аргументы? дешёвки....
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Дегтяренко Светлана, тетка ,иди лучше ублажи своего старого козла -алкоголика..Может,что-нибудь и получится..Вот,тогда и по настоящему "кайфонешь"))),сучка старая!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel