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Для Путина улучшение отношений с Украиной "неизбежно"

11.3тЧитати матеріал російською

Очень простое в России начальство. Хочет бац-бац, и в дамки.

Главный кремлевский начальник только что сообщил, что улучшение отношений с Украиной "неизбежно", украинский народ то ли тот же, что российский, то ли "братский". Кроме того, "элиты" Украины могут делать, что хотят, мы же будем общаться с народом Украины как бы напрямую. Еще Путин посоветовал Украине не заниматься "русофобией", а обратить внимание на экономику. И так далее.

Владимир Путин

Владимир Путин

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Это – мир желаемого, мир фантазий, далекий от того, что есть в реальности. И рецепты такие же – фантазийные. От человека, который ничего не может сделать.

Реальность иная.

На деле есть сплошное преступление российского начальства. Наказуемое по действующему в России закону. Развязывание агрессивной войны против Украины. Аннексия ее территории. Поддержка сепаратизма и прямое военное участие. Тысячи убитых. Сбитый гражданский самолет. Многолетняя антиукраинская пропаганды на госТВ. Западные санкции в ответ на нападение на Украину.

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Кроме того, созданная в России модель "государства для своих" друзей и их семей, которая ни для Украины, ни для кого-либо еще в мире не может быть привлекательной. Не может послужить примером.

Вот – наша ситуация в отношениях с Украиной. И никакой "неизбежности" улучшения отношений нет. И не предвидится. По крайней мере, до тех пор, пока преступления правящей в России группы не будут признаны в России, виновные не понесут наказания.

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А сама наша страна не осознает, что Украина теперь – не просто другое государство. Преступления российских властей сделали Украину для нас чужой.

И нужно все с ней выстраивать заново. Ни "братства", ни "дружбы" с тем, кто однажды подло ударил тебя в спину, не будет. Никогда не будет.

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Автор
СерпомПоСерпомПо
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело:Telegram СерпомПо
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
А с какого бодуна мы должны мерится с русофобами ? Горите в аду последователи Гитлера .
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Томашевич Віктор
Томашевич Віктор
Колись писав на ОБОЗІ; видалили. Зроби, ПУ газ у 14 му, по 50 вся Україна кинулася б тайожний Союз .Потім хоч по 300,було б ПІЗНО. Мізків -. НЕМАЄ. Росссіяни- ви плюнули проти вітру.
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Мамчик Таня
Мамчик Таня
Да после подлого удара в спину я думаю что несколько новых поколений украинцев ни о какой дружбе и братстве даже не подумают!!!
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Ukr Igore
Ukr Igore
Мамчик Таня, +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Ivanov Igor
Ivanov Igor
an and, Почему всё? Украинскую дружбу. И в той валюте в которой украинец точно возьмёт.
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