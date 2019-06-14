Очень простое в России начальство. Хочет бац-бац, и в дамки.

Главный кремлевский начальник только что сообщил, что улучшение отношений с Украиной "неизбежно", украинский народ то ли тот же, что российский, то ли "братский". Кроме того, "элиты" Украины могут делать, что хотят, мы же будем общаться с народом Украины как бы напрямую. Еще Путин посоветовал Украине не заниматься "русофобией", а обратить внимание на экономику. И так далее.

Владимир Путин

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Это – мир желаемого, мир фантазий, далекий от того, что есть в реальности. И рецепты такие же – фантазийные. От человека, который ничего не может сделать.

Реальность иная.

На деле есть сплошное преступление российского начальства. Наказуемое по действующему в России закону. Развязывание агрессивной войны против Украины. Аннексия ее территории. Поддержка сепаратизма и прямое военное участие. Тысячи убитых. Сбитый гражданский самолет. Многолетняя антиукраинская пропаганды на госТВ. Западные санкции в ответ на нападение на Украину.

Кроме того, созданная в России модель "государства для своих" друзей и их семей, которая ни для Украины, ни для кого-либо еще в мире не может быть привлекательной. Не может послужить примером.

Вот – наша ситуация в отношениях с Украиной. И никакой "неизбежности" улучшения отношений нет. И не предвидится. По крайней мере, до тех пор, пока преступления правящей в России группы не будут признаны в России, виновные не понесут наказания.

А сама наша страна не осознает, что Украина теперь – не просто другое государство. Преступления российских властей сделали Украину для нас чужой.

И нужно все с ней выстраивать заново. Ни "братства", ни "дружбы" с тем, кто однажды подло ударил тебя в спину, не будет. Никогда не будет.

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