"Серйозні люди давно зрозуміли!" Лавров зробив цинічну заяву про Крим

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що "авторитетні західні політики" давно зрозуміли, що нібито Крим є частиною РФ.

Як він заявив, виступаючи в Раді Федерації, західні політики використовують цю тему нібито для "стримування країни", передає ТАСС.

"Не розуміти, що Крим – це Росія, і що всі три десятиліття волею доль і всупереч бажанням його жителів він перебував поза Росією, отже, не розуміти нічого в історії. Не буду розповідати про свої дискусії із західними колегами, але смію вас запевнити, що серйозні люди вже давно все зрозуміли", – сказав Лавров.

Сергій Лавров eadaily.com

Також він заявив, що Росія домагатиметься припинення так званої дискримінації російськомовного населення України.

"Ми готові і надалі здійснювати посередницькі функції в рамках контактної групи і, звичайно, будемо жорстко добиватися припинення дискримінації російськомовних громадян України", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда президента України Володимира Зеленського, який недавно заявив про відсутність формули деокупації Криму, активно напрацьовує стратегію повернення українського півострова, анексованого Росією.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.