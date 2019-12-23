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23 грудня • оновлено в 14:37
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"Серйозні люди давно зрозуміли!" Лавров зробив цинічну заяву про Крим

2.7т
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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що "авторитетні західні політики" давно зрозуміли, що нібито Крим є частиною РФ.

Як він заявив, виступаючи в Раді Федерації, західні політики використовують цю тему нібито для "стримування країни", передає ТАСС.

"Не розуміти, що Крим – це Росія, і що всі три десятиліття волею доль і всупереч бажанням його жителів він перебував поза Росією, отже, не розуміти нічого в історії. Не буду розповідати про свої дискусії із західними колегами, але смію вас запевнити, що серйозні люди вже давно все зрозуміли", – сказав Лавров.

Сергій Лавров

Сергій Лавров

eadaily.com

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Також він заявив, що Росія домагатиметься припинення так званої дискримінації російськомовного населення України.

"Ми готові і надалі здійснювати посередницькі функції в рамках контактної групи і, звичайно, будемо жорстко добиватися припинення дискримінації російськомовних громадян України", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда президента України Володимира Зеленського, який недавно заявив про відсутність формули деокупації Криму, активно напрацьовує стратегію повернення українського півострова, анексованого Росією.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Анексія Криму
Особа
Сергій Лавров
Місце
Росія
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Олексий Юлия
Олексий Юлия
Унитазные клептоманы,воры,убыйцы,варвары,лицемеры и остальные 3,14дарасы-нафиг с Крыма и Донбасса!
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Олексий Юлия, Подрочи клитор убогая. Может полегчает.
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К Денис
К Денис
Олексий Юлия, дак с Крыма то уже все эти 3,14дарасы свалили, как последние шауки визжа и хрюкая от страху... Осталось ток с Донбасса выгнать навсегда
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фил филька
фил филька
серьезные люди типа меня уже давно все поняли
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Я больше скажу, это поняли даже украинцы)
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