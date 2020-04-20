Серіал "Зулейха відкриває очі" розлютив росіян: у мережі спалахнула "війна" думок

У Росії розгорівся скандал через вихід на екрани серіалу "Зулейха відкриває очі" про долю розкуркуленої і засланої в Сибір татарської жінки, знятого за однойменною книгою Гузель Яхіної.

Серії показали на телеканалі "Росія 1". Однак багатьох вони не вразили, в мережі серед росіян почалася справжня "війна" думок, пише "Радіо Свобода".

Зазначається, що роман вийшов у 2015 році й зібрав безліч хвалебних відгуків і того ж року отримав одразу три престижні літературні премії. Тому критики і читачі з особливим нетерпінням чекали екранізації. Але в результаті, зокрема, прихильників СРСР у ньому образило "очорнення" радянської історії, а татар – постільна сцена в мечеті та похмура картина традиційного сімейного життя.

Серіал "Зулейха відкриває очі" спровокував бурхливу реакцію в Росії через сенсаційний сюжет

"Прямолінійна банальна антирадянщина і русофобія" – це в масових виданнях критикують серіал із Хаматовою про татар (весна 2020 року). Втім, почалося ще до прем'єри", – прокоментував Олександр Морозов.

"Книга "Зулейха" отримала премію і була, здавалося б, прочитана. Але з'ясувалося, що ні – тільки після екранізації народ відкрив роман. І пішло... Подив літкритиків "як так, все ж тихо було" можна зрозуміти. Було тихо, бо читало вузьке коло, а тут почало читати широке. І все змінилося", – вважає Наталія Осіпова.

"У кращих традиціях Солженіцина, нам покажуть, як "божевільний" Сталін косив по сто мільйонів людей на місяць, офіцерів НКВС, які день не могли прожити, не замучивши невинну людину. І, зрозуміло, покажуть страждання народу, який мучився під владою більшовиків", – написала Ольга Братушенко.

Реакція росіян

"Держава замовила фільм! Є ПІБ тих, хто наші податки вкладають у фільм, який підтримує купка лібералів. Все, що пов'язано з історією Росії, їм не до вподоби. Не потрібні росіянам такі фільми", – заявила Меланія Панасенко.

"Один із провідних каналів "порадував" нас черговим антирадянським шедевром. Але оскільки "антипорадник – завжди русофоб", то на федеральному каналі з великою помпою йде русофобський серіал... Подивившись таке "кіно", у Європі знесуть ще декілька пам'ятників нашим маршалом, і сплюндрують могили наших солдатів. Нічого дивного. Хочеться тільки запитати: скільки ще будуть знімати подібної псевдоісторичної кінематографільщини? В дусі Солженіцинського "Архіпелагу ГУЛАГ" – тобто фантастика, де реальність замінюється байками і вигадками, міфами і відвертою брехнею", – висловився Микола Старіков.

Реакція росіян

"Мені здається, сучасні режисери просто смакують всю грязь, жах. Вони все виховані на західних "фільмах жахів", тільки там це вигадки, а наші режисери і письменники нашу історію подають як фільму жахів. Як же з такими упирями наші батьки побудували таку велику державу. Як дістали ці сучасні фільми! Зовсім нічого дивитися", – додала Наталя Яковлєва.

Інші зазначали, мовляв, "крім розпалювання ненависті, цей бридкий фільм нічого не несе". Образи й звинувачення в нелюбові до батьківщини посипалися також на адресу виконавиці головної ролі Чулпан Хаматової.

Деякі ж підкреслили, що критика послужила тільки до реклами серіалу. Водночас були і ті, хто заступився за фільм. Наприклад, музикант Андрій Макаревич.

"Книга "Зулейха відкриває очі" з'явилася не так давно і стала сенсацією – зібрала всілякі премії, і головне – була дуже тепло зустрінута читачами (це не завжди відбувається з книгами, відзначеними преміями.) Що ж за сморід піднявся навколо фільму, який ще й закінчитися не встиг? Виявляється, й історію перебрехали, і героїчне минуле країни оббрехали, і взагалі Батьківщину не люблять... Загалом, типова "образа почуттів вірян". Що таке? Книжка про одне, фільм про інше? Та ні. Книжка хороша, фільм поганий? Теж ні. А Чулпан взагалі прекрасна. Просто населення наше чітко розділилося на два, вибачте, біологічні види. Одному виду властиво читати книги. Другий вид дивиться телевізор. Про інші відмінності між ними промовчу – гівном закидають. Наші пропагандисти за шість років провели бездоганну селекцію. Плоди, правда, пожинати тільки починаємо", – написав він.

Реакція росіян

Примітно, що автора антирадянського роману, за яким знято серіал, несподівано став захищати навіть терорист "ДНР" Захар Прілєпін, який створив у Росії свою партію "За правду".

"Я роман Яхіної не читав... Зате я дуже добре знаю, що таке колективне цькування. Можливо, екранізація так собі, я не знаю. Але тут, дивлюся, всі зібралися: ображені татарські громадські працівники ("наші жінки не такі!"), сталіністи, антисталіністи, перехожі. Давайте трохи легше. Я прошу", – заявив він.

Реакція росіян

Інші ж спробували не просто захистити серіал та книгу, а й зрозуміти, чому вони могли викликати таку реакцію.

"Першопричина в тому, що ці редактори і продюсери самі виростили таку аудиторію. Якщо багато років годувати тільки скріпами, звичайно, вибухне в аудиторії відхилення від цих скреп, не кажучи вже про іншу точку зору", – вважає Кюлле Піспанен.

Раніше OBOZREVATEL писав, про що розповідає серіал "Зулейха відкриває очі", який спровокував бурхливу реакцію в Росії через сенсаційний сюжет.