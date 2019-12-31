"Сергій з Києва": у Росії в хибних мінуваннях знайшли "український слід"

У Росії за останній місяць масово мінували суди, школи і торговельні центри. В помилкових мінування журналісти знайшли "український слід".

Як пише "ВВС Російська служба", дзвінки про мінування будівель і установ, можливо, надходили з України.

Журналісти розповіли, що в Росії розслідується справа, присвячене краху кріптобіржі Wex - колись найбільшого російськомовного майданчику з продажу криптовалюти. Джерела видання повідомляють, що за масовими мінуваннями в РФ може стояти один з постраждалих клієнтів Wex з України.

"Імовірно, він раніше міг жити в Києві, його можуть звати Сергій", – йдеться в публікації.

Також джерела в керівництві мерії Москви відзначили, що повідомлення про мінування надходять з території України.

"Розслідуванням займається (керівник головного управління МВС по Москві Олег) Баранов", – відмічено в повідомленні.

Мінування в РФ

Крім того, видання навело пару непрямих ознак того, що лжемінер знаходиться в Україні. Так, журналісти відправили лист на електронну адресу мінера і отримали відповідь, де використовувалося українське слово "рагуль православний".

Повідомлення про мінування надходили кожен з 28 листопада, лише 25 грудня їх не було, коли в Україні відзначали Різдво.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії сталася чергова хвиля неправдивих мінувань. Серед об'єктів виявилися аеропорти і вокзали.

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