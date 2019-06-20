События, которые произошли и ещё произойдут в противостоянии Антикремлёвской коалиции и Москвы, уже приобрели чёткий алгоритм. Образно его можно обозначить так: Кремлю дают последний шанс перед большим мордобоем.

Стратегия Антикремлёвской коалиции – уговорить или вынудить Россию до 2020 г. включительно заключить мир с Украиной и вывести из неё свои войска. Для достижения этой цели Коалиция использует известное сочетание кнута и пряника, или комбинацию убеждения с принуждением, если не впадать в занятное свойство российского языка, в котором почти все слова делятся на хороши и плохие.

Стратегия Кремля – довести ситуацию до большого мордобоя глобальной войны, а там – посмотреть, как карты лягут.

Владимир Путин

Расчёт их прост, если на старте боевых действий удастся быстро нанести серьёзное поражение Коалиции, то и переживать нечего. Если всё пойдёт не так, как планировали, то сами "сольём" Путина и объявим: это он во всём был виноват, тиран и узурпатор проклятый. Информационный и организационный задел под такой вариант уже есть и в нескольких версиях, – оппозиций создали на все вкусы. Подозреваю, что у кремлёвской олигархии даже есть примерный список нового правительства на такой случай. Возможно, и не один.

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Существует и третий вариант, – ни одна из сторон в начале войны не приобретает однозначного преимущества и всё затягивается на неопределённый период. В этом случае РФ объявляют осаждённой крепостью, – всем затянуть пояса, всё для фронта, Интернет отключить, за оскорбления должностных лиц и властей расстреливать на месте решением местных властей. Почти то же самое, что и сейчас в РФ, но меньше комфорта, зато больше пафоса и крови.

Инициатива сейчас у Антикремлёвской коалиции, которая одновременно размахивает перед носом Москвы сочной морковкой возвращения в ПАСЕ делегации РФ, запускает судебный процесс о сбитом 5 лет назад российскими военными малазийском самолёте в Украине, и чтобы в Кремле не усомнились в твёрдости её намерений, проводит крупные учения НАТО в Балтийском и Чёрном море. Эти учения призваны дать понять Кремлю, если его войска сунутся в Латвию, Литву, Польшу, Украину или Эстонию, то всё будет "по-взрослому" и с размахом. На снарядах для русских "мальчиков" экономить не будут и приграничным регионам РФ их тоже хватит.

Москва готовится к реализации всех трёх своих стратегий, и чтобы быть убедительно страшной стягивает к западным границам "Искандеры", огромные воинские контингенты и устраивает провокации в воздухе и на Балтийском море. На Чёрном море их устраивать бесполезно, так как кроме флота Турции там у НАТО ничего серьёзного нет, а с ней пока в Москве сориться не хотят. Собственно, уже больше ста лет, как никто кроме Москвы, не рассматривает Чёрное море как театр военных действий. Впрочем, и сама Москва смотрит на него лишь как на трамплин в Средиземное море, а оттуда в Атлантику и в Индийский океан, что и стало одной из основных причин захвата ею Крыма. Поэтому возвращать Крым, в отличие от ОРДЛО, она категорически не хочет.

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Цель таких провокаций РФ не столько военно-учебная, сколько психологическая. Ими Москва хочет показать: мы психи безбашенные, у нас даже справка об этом есть, так что – можем выстрелить. Мы – медведи с гранатами, нам на всё наплевать, даже на самих себя, поэтому, что хотим, то и воротим. По мнению Кремля, это должно вгонять европейских бюргеров в шок, и они должны умолять свои правительства держаться подальше от этих сумасшедших русских. Россияне, вероятно, уже единственное племя на планете, которое с удовольствием сочиняет и рассказывает о себе разные ужастики. О своей непобедимости и величии они вещают с гораздо большим апломбом, чем греки рассказывали о Троянской войне. Обычная политика устрашения с рычанием, демонстрацией клыков и обещанием повторить.

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Рычание рычанием, но "морковки" очень хочется, и чтобы бизнес был как прежде. Тем более, что стратегия создания новых очагов войн успеха не приносит. В Афганистане у Москвы, явно, не ладится, а война США и КНДР так и осталась в разделе компьютерных игр. В Москве просто молятся на войну Китая с США, но будут разочарованы, как и в случае с КНДР. Несмотря на все недавние провокации в Персидском заливе, и в Иране, и в США заявили, что воевать не собираются. Армения уходит из-под влияния Кремля и готовится к нормализации отношений с Азербайджаном. Результативность российского похода в Африку под большим вопросом. В Москве забеспокоились, что РФ могут если не исключить из ООН, то лишить права вето, и спешно ищут везде союзников и голоса. Для этого Москва предлагает себя странам Африки, но пока не очевидно, что будет результат.

Если добавить ко всему этому проблемы с "Северным потоком-2" и многое другое, то понятно, почему Москва столь быстро и охотно ухватилась за "морковку" возращения в ПАСЕ. Кремлёвские олигархи слабо верят в успех блицкрига, в непобедимость русских, в их безбашенность и другие сказки на экспорт.

Падение цен на нефть, пять лет санкций и жёсткая позиция Украины поспособствовали возвращению их в реальность. Ни начинать войну, ни устранять Путина им не особо хочется. Им хочется договориться, и о чудо, – немцы предлагают сделать это через ПАСЕ. Заодно обещают помощь в решении проблем "Северного потока-2". Только за одно это в РФ в каждом городе должен стоять памятник благодарности немцам. Тем более, что русские им и так крупно задолжали за четыре раздела Польши, за словарь "Брокгауза и Ефрона", из него состоит половина Рупедии, за Екатерину II, за Карла Маркса, и в целом за тот огромный вклад, который они внесли в создание экономики и культуры России. Можно даже сказать, что немцы создали Россию на свою неразумную голову, и теперь мучаются вопросом: что с ней делать? У немцев свои "вечные" вопросы.

Политика давления Кремля на Украину тоже не дала особых плодов. Кремля пять лет активно внушал украинцам, что они самая нищая, самая коррумпированная и несчастная нация на планете.

Несчастней их только кто-нибудь в Африке. Вдобавок, украинцы ещё и не способны ни к государственности, ни к общественной жизни, и у них недоразвитый и отсталый язык. Только включение в РФ может избавить их от этих напастей. Украинцы настолько привыкли к подобным заклинаниям из Москвы, что последние пять лет их активизации оказались деньгами, выброшенными на ветер. Кроме российско-советских колонистов и их потомков никто в Украине этим всерьёз не переймаєтся. Половина из них родилась и выросла в Украине, многие даже никогда в РФ не были, но по инерции они всё ещё продолжают мечтать о возврате на свою историческую родину как в потерянный рай, но без физического туда перемещения. Но эта специфическая российская мечтательность, к досаде Кремля, в основном заканчивается только пьяными разговорами и голосованием за какой-нибудь "Оппоблок" или коммунистов.

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В итоге к весне все эти звёзды сошлись и вдобавок взошла звезда Зеленского. Москва всю зиму пугала ЕС своим выходом из Совета Европы и отказом исполнять решения Европейского суда по правам человека, но к весне посмотрела на расположение звёзд и одумалась. Решающим фактором стало предложение немцами "морковки" с возвратом в ПАСЕ, которое Лавров продал Кремлю как успех своего ведомства и российских денег, а не как попытку самих немцев ещё раз ответить на свой "вечный" вопрос.

Немцы сами взялись за сложную операцию по изменению регламента и устава ПАСЕ под возврат РФ. После затяжных боёв в ПАСЕ с украинской, польской и рядом других делегаций немцы 3 июня эти изменения, наконец, окончательно утвердили, используя нецензурные выражения, чем сильно возмутили нардепов Борислава Берёзу и Владимира Арьева. Председатель ПАСЕ Лилиан Мари Паскье 10 июня конфиденциально встретилась в Страсбурге с представителями Госдумы и Совета Федерации РФ и отказалась сообщить содержание этих переговоров, чем вызвала в Украине вялую волну напоминаний о пакте Молотова и Риббентропа.

Вялую, так как почти все интересующиеся лица были в курсе, о чём Лилиан Паскье договаривается с москалями. Настолько в курсе, что ещё 6 июня Юлия Мендель, пресс-секретарь Зеленского, сообщила о получении Кучмой новой "дорожной карты" в Минск, но отказалась обнародовать её содержание до 19 июня, пока та не будет согласована с партнерами по "Нормандскому формату". Эту "карту" 19 июня так и не раскрыли, но именно 19 июня Москва сообщила, что уже сформировала свою делегацию для ПАСЕ. Накануне, 18 июня, Меркель на встрече с Зеленским в Берлине заявила, что она будет содействовать возврату РФ в ПАСЕ, но только при условии выполнения той обязательств перед Украиной. То есть, тех соглашений, которые были достигнуты на встрече Паскье с москалями 10 июня.

Сейчас ситуация выглядит так: возврат РФ в ПАСЕ в обмен на возврат Москвой 24 военнопленных украинских моряков и трёх катеров. Это то, что уже даже не обсуждается и должно быть исполнено в срок, назначенный трибуналом ООН по морскому праву – до 25 июня. Помимо немцев на этом категорично настаивают и американцы. Курт Волкер об этом заявлял ещё 25 мая, а 27 мая в Одессу для изучения этой проблемы, так сказать, на месте, специально прилетал сенатор от республиканцев Джеймс Лэнкфорд. Так что, она "на карандаше" у Трампа через Волкера и у Сената через Лэнкфорда.

Это тот последний шанс, который Коалиция даёт Кремлю, иначе ситуация сместится по направлению к большому мордобою. Если Москва выполнит решение трибунала ООН в срок, то с ней можно будет продолжать беседу дальше. Если нет, то будут уже не только экономические санкции, а вещи по серьёзней, и всем уже наплевать на то, что русские рассказывают о своей непобедимости и безбашенности. Трамп тоже парень безбашенный, а украинцы могут быть совсем безбашенными, в чём московиты вполне могли убедиться на своей медвежьей шкуре в 2014 и 2015 г.

Пока Москва остаётся сама собой, как обычно хитрит и юлит, делая противоположные движения. Она формирует делегацию в ПАСЕ, ведёт хамовато-менторские разговоры об обмене всех на всех и нагло забивает Зеленскому "стрелку" в Донецке. Всем этим она даёт понять, что готова выполнить решение трибунала ООН и продолжать дальнейшую "беседу". Но одновременно она устраивает 19 июня взрывы в Донецке, чтобы соскочить с темы, сказав: видите мы старались, но злые украинцы всё испортили своими обстрелами мирно спящего города.

Поэтому пока нельзя однозначно сказать, что Москва воспользуется своим последним шансом. Но нельзя и утверждать, что она с головой ринется в большой мордобой. Более вероятно, что Москва будет поддерживать состояние "ни войны, ни мира", и под разными надуманными предлогами тянуть с выполнение решения трибунала ООН. Но делегацию в ПАСЕ постарается впихнуть, надеясь на то, что будет нелогично её исключать через пару дней после возвращения. Всё зависит от того, как немцы договорились с Кремлём: утром моряки в Украине, вечером россияне в ПАСЕ, или наоборот. Если наоборот, то москали могут немцев прокинуть. В этом случае Меркель придётся взять "газовый ключ" от "Северного потока-2" и огреть им Путина по голове для лучшего восприятия им реалий. Ведь это россияне очень хотят продавать газ в Германию и ЕС, а немцам абсолютно всё равно, идёт он по "Северному потоку" или через Украину. Это только в Кремле могли додуматься до того, чтобы заставить "Газпром" конкурировать с самим собой.

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