Возращение в ПАСЕ делегации России выглядит так, как если бы Лига Наций согласилась на возвращение в неё СССР, исключенного за нападение на Финляндию. Но Лига Наций на это не согласилась, почему была распущена и заменена ООН. СССР тоже для того, чтобы стать членом ООН, пришлось измениться – из союзника и друга Третьего Рейха стать его противником и доказывать это на практике четыре года. Произошло так сказать, двойное "обнуление", чтобы все стороны могли сохранить лица и начать всё с "чистого листа". ООН официально не стала преемницей Лиги Наций, поэтому не отвечала за решения той, и СССР, УССР и БССР смогли войти в число стран-основательниц ООН.

Москва включила Украину и Беларусь в их число, чтобы избежать разбирательств о разделе Польше с Рейхом и темы возврата к границам 1939 г., которая дамокловым мечом висела над Кремлём всю войну. Кремль, вводя УССР и БССР в их число, сделал вид, что из Второй Речи Посполитой выделились два новых государства в результате национально-освободительной борьбы украинцев и белорусов при содействии братьев-россиян. США, Великобритания и остальные тоже сделали вид, что так оно и было, и публично спорить не стали. Так что, Украина и Беларусь своими местами в ООН в немалой степени обязаны Бандере и Шухевичу, которые всё-таки смогли продиктовать свои условия Сталину, но он тоже смог обратить ситуацию к своей выгоде.

Новини К поражению в ПАСЕ шли минимум год

Самой пострадавшей от Ялтинского и других соглашений оказалась Финляндия. Ей не вернули Виепуре (Выборг) и другие территории, отнятые СССР, когда тот был "плохим" и другом Гитлера. Более того, заставили отдать никелевые шахты Петсамо (Печенги), за то, что СССР стал врагом Гитлера и "хорошим", и которые он хотел, но не смог захватить в 1939-1940 гг. Так что, скепсис финнов в отношении ООН и международных учреждений исторически оправдан.

ПАСЕ оказалась не столь принципиальной как Лига Наций, которую она повторяет в пределах Европы, и пошла на сделку "моряки в обмен на членство" через три года после удаления РФ. ПАСЕ за это оправданно назвали "беспринципной" и так далее, но в этом ходе есть рациональное зерно и свои преимущества, поскольку к последовательному и объёмному применению против России как страны-агрессора жёстких мер ни в Совете Европы, ни в ПАСЕ, как его подструктуре, всё ещё не готовы.

Возвращение РФ в ПАСЕ – это не только последний шанс ей для исправления, но и создание той самой площадки для давления на Кремль помимо "нормандского формата", сотворить которую во время президентских выборов обещали Тимошенко, Гриценко, Смешко и Зеленский. США не член ПАСЕ и Совета Европы, но наблюдателей при нём имеют, и своё "фе" по поводу возврата делегации РФ сразу высказали. Меркель и Макрон фактически выполнили это предвыборное обещание ряда украинских политиков, и теперь вопрос лишь в том, сможет ли Зеленский сделать на этой площадке то, что обещал.

На площадке в ПАСЕ "зарыто" несколько инструментов воздействия на Москву, и если ими умело воспользоваться, то кремлёвский олигархат вскоре может серьёзно пожалеть о своём решении вернуться в ПАСЕ.

Новини ПАСЕ как монпансье

Из ПАСЕ может получиться международный партком, где по традициям советско-российской культуры с РФ можно будет заняться групповым и индивидуальным сексом без презерватива и не сдерживая свои эротические фантазии. Госдума РФ, представители которой заседают в ПАСЕ, и ведомство Лаврова, курирующее их, могут уже расслабиться и начинать получать удовольствия.

Секс будет без презервативов, поскольку ПАСЕ – это надгосударственная структура и ведомство Шойгу не может объявить ей войну, отнять часть территории или высадить десант "зелёных человечков" в Страсбурге. Поэтому в ПАСЕ можно всё без опасения подцепить какую-нибудь венерическую заразу из России.

Первым очень индивидуальным сексом с Россией занялся Лычаковский районный суд Львова, который 28 июня обязал правительство РФ выплатить семье Чайка переселенцев из Станицы Луганской 4,7 млн. грн. моральной компенсации за ущерб от российского вторжения. Если РФ откажется выполнить решение Лычаковского райсуда, то следующий шаг семьи Чайка – это иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Сторонники возвращения РФ в ПАСЕ отнюдь не зря упирали на то, что это обяжет Россию выполнять решения ЕСПЧ. Через какое-то время олигархи в Кремле окажутся перед выбором: отдать 4,7 млн. грн. семьи Чайки или выйти из ПАСЕ и Совета Европы раз и на всегда. Можно не сомневаться, что они, перед тем как принять решение, основательно поимеют на парткоме Лаврова, Захарову и остальных экспертов во внешней политике. Разумеется, иметь будут морально.

Новини Кремль и Немцова пытаются изменить доклад ПАСЕ

Также пока индивидуальным сексом с РФ через ПАСЕ занимается Андрей Парубий, но очень вероятно, что к нему скоро присоединиться и половина Верховной Рады. Парубий 2 июля отказался регистрировать наблюдателей ПАСЕ на парламентских выборах в связи с тем, что теперь среди них могут быть и граждане страны-агрессора.

В парткоме ПАСЕ на это отреагировали предложением собраться и всё обсудить. Если ПАСЕ эту оскорбуху от Парубия будет обсуждать, то гарантирован вызов делегации РФ "на ковёр" с требованием дать пояснения о её недостойном поведении, и что она намерена и когда сделать, чтобы искупить свою вину перед украинцами.

Провокация с православным атеистом-коммунистом Гавриловым в Тбилиси 20 июня даже умеренно пророссийскую партию "Грузинская мечта" подтолкнула к упражнениям в сексе с РФ на площадке ПАСЕ. Для "Грузинской мечты" очень важно до парламентских выборов осенью 2020 г. сохранить свой падающий рейтинг, и уже только из-за этого её секс с РФ будет затяжным и в унисон с украинцами.

Грузины и украинцы хорошо знают, что такое партком. Молдаване, несмотря на свою "ширку", тоже скоро присоединятся к ним и Додон попросит Москву добавить ещё что-нибудь на "смазку" и "презервативы" к тем 600-700 тыс. в месяц, которые он получал от Кремля на содержание Соцпартии. Так и скажет: это в ваших же интересах.

Начало полноценному групповому сексу с Россией сразу по её возвращению в ПАСЕ положила коалиция из Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словаки, Украины и Эстонии. К ней 1 июля присоединилась Швеция. Оставшиеся 33 члена ПАСЕ пока в раздумьях. На подходе ещё почти 2 млн. вынужденных переселенцев из Крыма, Донецкой и Луганской областей, которые могут подать иски к РФ не только за моральный, но и материальный ущерб в ЕСПЧ после их рассмотрения в судах Украины. ПАСЕ не столь безнадёжна и плоха, как это может показаться на первый взгляд.

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