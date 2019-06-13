На России много шума из-за ареста журналиста оппозиционной "Медузы" Ивана Голунова, которому полиция подбросила набор из наркотиков – кокаина и мефедрона.

Набор, чтобы он не сказал: держу для личного потребления, не торгую. Теперь против полиции сплотились все: правозащитники, журналисты, либералы, вся прогрессивная интеллигенция, омбудсмен Татьяна Москалькова и двойники актёра-президента Путина, взявшие дело "на карандаш".

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На России события: протесты с требованиями дать свободу Ивану Голунову, а полиции дать по рукам, по рогам и другим частям тела. Полиция на России всегда вызвала чувство среднее между любовью, ненавистью и брезгливостью одновременно. Причём, одинаково у всех её сословий и всегда. Военных она всегда раздражала, и они вместе с жандармами и чекистами дружно презирали ментов. Такой себе моральный союз меча и кинжала против дубинки. Даже церковь, призванная любить и прощать всех без разбору, обычно держит дистанцию от ментов и аффилированных с ними налоговиков. На этот раз РПЦ тоже не спешит с защитой полиции, как материального воплощения власти, и не шлёт анафемы в адрес наркотиков, журналистов и тлетворного влияние Запада, идущего через "Медузу" и подобные ей богомерзкие интернет-издания.

Полиция о таком отношении знает и не ропщет. Вежливо и вместе с "Росгвардией" она "упаковала" в Москве около 200 защитников Ивана Голунова, о чём и доложила, пояснив: их выход согласован на 16 июня, а сегодня 12 июня. Самого Голунова отпустили 11 июня, и глава МВД Владимир Колокольцев в тот же день официально назвал дело "липовым" и обещал просить Путина уволить двух столичных генералов-ментов. Андрея Пучкова, начальника УВД Западного округа Москвы, так как его подчинённые арестовали и дело на Голунова с нарушениями завели. Второго, – Юрия Девяткина, – за наркотики в деле, так как именно он возглавляет управление по контролю за их оборотом в Москве.

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Никто и не сомневался, Путин обоих уволит, чем свой рейтинг поднимет, что 13 июня и произошло. Ещё одна издержка от работы ментом в РФ – надо быть готовым в угоду высоким государственным интересам пожертвовать собой, если родина и партия вежливо попросят.

Прогрессивная общественность на достигнутом закрытии "дела Голунова" решила не останавливаться и добиться у Путина ещё и какой-нибудь кары для "Росгвардии" Виктора Золотова, которая "винтила" 12 июня на Чистых прудах в Москве. Координация действий общественности и "Росгвардии" на высоком уровне. "Росгвардия" прибыла на Чистые пруды на час раньше общественности и сразу начала предупреждать, что будет "винтить" за плакаты и футболки "Я/Мы – Иван Голунов". Общественности этого и надо было. Она взяла аналог со слогана "Я – еврей", впервые использованный в 1968 г. в "Парижской весне", и пришла на стрелку с "Росгвардией" в надеже на задержания. Теперь у неё, и не только у неё, есть веское основание для наезда на "Росгвардию", представляющую собой совместное предприятие ФСБ и ментов с участием списанных на покой "грушников".

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Теперь очередь Золотова, раз журналисты не убили его на дуэлях, сделать вслед за Колокольцевым, заявление о перегибах в центре Москвы. "Болотная Москва" получила ещё один информационный повод побурлить, а Путин, Москалькова и правозащитники рангом пониже – попиариться и добавить баллов в рейтинги и имиджи. Сообща вежливо они "Росгвардию" отымеют, а в Госдуме кто-нибудь предложит дополнить чем-нибудь конституцию РФ. Плюс в харизму пошёл и Алексею Навальному, который, не смотря на всю свою занятость, нашёл время стать задержанным на Чистых прудах.

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"Дело Голунова" сшили белыми нитками специально для того, чтобы посмотреть, как могут протекать протесты в крупных городах и дать "Росгвардии" и прочим спецслужбам потренироваться в условиях, приближённых к боевым.

В Кремле с осени 2018 г. всерьёз ожидают и готовятся к протестам в РФ и не очень это скрывают. Популярный в РФ политолог и доктор исторических наук Валерий Соловей, не особо скрывающий свои контакты с высшим руководством ФСБ, в деталях описывает как они будут происходить. Описывает без патетики с беспристрастностью исследователя и настойчивостью, умноженной на компетентность медиума, получающего информацию прямо из Кремля.

Схема Соловья предельно проста: старт задают всевозможные протесты в глубинке, включая "мусорные".

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Затем они охватывают средние города, затем города-миллионники и в итоге – Москву с Петербургом, после чего они, наконец, становятся политическими. До этого они не являются протестами политическими, так как политику в РФ делает только Москва, независимо от того, что там воображают о себе в провинциях. Только когда в Москве на улицу выйдет один миллион, а лучше – два, три миллиона человек, только тогда всё перейдёт в иное качество. Путинский режим рассыплется, подобно тому, как в феврале 1917 г. рухнуло самодержавие, и никто не стал его защищать. К власти придёт, как выражается профессор Соловей, "большая зонтичная коалиция", которая объединит в себе все мыслимые общественные движения, включая любителей котиков. Эта коалиция будет подобна коалиции 1991 г. "Демократическая Россия". Она перезагрузит РФ, вернёт её в лоно демократии и европейской цивилизации, после чего наступит эра процветания и духовного лидерства России в мире. После такого переучреждения РФ из этой зонтичной коалиции выделятся разные партии, которые будут конкурировать между собой за места в Госдуме и побочным эффектом их борьбы будет нарастающее и засасывающее движение России по пути свободы и прогресса.

Случится это до президентских выборов 2024 г., поэтому проблема поиска преемника Путина неактуальна.

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По мнению Соловья, всё произойдёт около 2021 г. Всё как положено, перед сотворением мира должен быть хаос, из которого бог или "зонтичная коалиция" и сотворят новый "русский мир" всем на зависть. Этот творческий хаос, полагает Соловей, продлится 2-2,5 года, прежде, чем на новых принципах будет переучреждена РФ. Всем, кого беспокоит вопрос, а не распадётся ли РФ во время хаоса, профессор категорично и твёрдо отвечает: нет, не распадётся, так как для этого нет никаких научных оснований, но договор о федерации всем всё-таки заключить придётся. Прежде всего потому, что все её граждане говорят на русском языке. Но по умолчанию подразумевается, что ФСБ против распада и не допустит его, тем более, что Дальний Восток не отделён от Москвы морем-океаном, как Австралия, Канады и США от острова Британия.

Схему Соловья можно назвать удобным соединением схемы сотворения мира за 7 дней с идей начала Великой Французской революции о Конституанте, существовавшей в 1789-1791 гг. Задачей Конституанты было переучредить (сотворить) Францию, написать для неё конституцию и другие базовые законы, затем самой распуститься и передать власть Легислативе, – новому парламенту, избранному на два года, который должен был всё уже на практике отшлифовать. Членам Конституанты запретили даже баллотироваться в члены Легислативы, чтобы эти отцы-основатели новой Франции не могли нагреть руки на продукте рук своих, и получали бы только одно моральное удовольствие, глядя на всё со стороны и почётное место в истории.

В итоге во Франции уже в XVIII в. всё пошло не так как задумали, копируя во многом опыт Американской революции, и отчасти Английской революции, на которую в Париже всегда смотрели почти с тем же пренебрежением, как Москва смотрит на волны майданов от Украинской революции. Москвоцентризм – имперская болезнь, которая пройдёт лишь вместе с имперской идеей о "русском мире". Слабый признак этого, – совет Соловья всем в РФ забыть об Украине и не пытаться опять каким-нибудь способом захватить эту вечно бунтующую провинцию. Тем более пытаться затащить её в переучреждённую РФ, иначе кранты всему проекту. Он вполне уверенно утверждает, что Украина – это нечто совсем иное, чем Брянская область, только слишком демократичная.

Профессор Соловей озвучивает не только собственные мысли, но и пожелания именно тех "башен" Кремля, которые в нём действительно что-то решают. Но у этих вроде бы как всесильных "башен" и ещё более всесильного ФСБ есть две большие проблемы, и это не вездесущий доллар США и не другие "башни".

Проблема первая, как не допустить, чтобы творческий хаос не стал хаосом хаотичным, а был строго управляемым. Марксисты могли бы на эту тему написать уйму диссертаций о ручном управлении партией законами истории на основе их диалектического и научного познания. Но так как марксизм – это не наука, а религия с большой долей шарлатанства, то он бессилен помочь "башням" с Соловьём, и они вынужденно впадают в буржуазный позитивизм. Впрочем, в этой сфере тоже никто не гарантирует, что хаос будет совсем-совсем управляемым.

Вторая проблема – как вообще запустить термоядерной механизм творческого хаоса, если со времени учреждения Российской империи в 1721 г. и до учреждения РФ в 1991 г. в ней только и говорят, как о стабильности. Попробуйте после 300 лет разговоров о ней вытолкать на улицу в Москве не то что миллион, а хотя бы сто тысяч человек. Ни ФСБ, ни Навальному это не под силу, даже если они объединят свои усилия. В провинции выход на площадь 5 тысяч – это вообще эпохальное событие, достойно быть внесенным во все местные летописи, как Хлыновское побоище вятичами устюжан.

На России хорошо умеют собирать митинги "за", и из рук вон плохо собирают митинги "против". Даже митинги "против" США, Украины, Эстонии или Японии выглядят бледно и не убедительно, несмотря на всю искренность их организаторов. Население реагирует на них практично: мы, конечно, поддерживает и "против", но зачем нам на площади на жаре или холоде стоять, если из нашего города не только Америку, но даже Украину и Эстонию не видно. Кругом сплошная Россия, сколько на площади не стой, ничего интересного не увидишь. На Курилах тоже никто не был, но знают, что они существуют, как и Америка, однако, стоять за них облом.

В результате ФСБ, чтобы преодолеть эту инерцию и "разогреть публику", приходится придумывать "дело Ивана Голунова" и всё делать самой. Даже большинство продвинутых российских политтехнологов помогает ей в этом вяло и норовит при первой возможности переключиться на Украину, Венесуэлу или хотя бы на Африку. Заниматься Россией мало кто из них хочет, сколько им денег ни дай. В итоге протесты в РФ получаются карликовые и неубедительные.

С одной стороны, для ФСБ это вроде и хорошо, – весь творческий хаос под контролем, кастинг оппозиционеров для наполнения "зонтичной коалиции" идёт в заданном режиме, полёт нормальный. С другой стороны, – к цели не приближаемся, в установленные сроки можем не уложиться, а если начнутся реальные, а не постановочные протесты, то что с ними делать, кроме как всех закатать в асфальт танками на месте, – не знаем. Третий не совсем удобный момент, соцопросы показывают, что россияне становятся безразличными к олигархам, к домикам уточек Медведева, к Украине, и даже пенсионная реформа скоро перестанет их раздражать, как перестала раздражать система оплаты "Платон" на дорогах.

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В результате у ФСБ возникает с одной стороны радужная, а с другой стороны мрачная перспектива, – на акции протеста даже полиция не сможет никого выгнать, если они будут нужны. Поэтому ФСБ сугубо из научного и практического интереса решила досконально изучить вопрос: насколько реалистично мобилизовать россиян, прежде всего, москвичей, против полиции, учитывая всю историю их с ней отношений. Изучить, в основном из тех соображений, вдруг протесты сами по себе случатся, или их устроят враги извне, или на них будет заказ из Кремля, так будем наверняка знать тему, на которую можно выманить на улицы россиян. Этот эксперимент, похоже, уже вошёл в финальную стадию с участием "Росгвардии", и из неё тоже кого-нибудь уволят.

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