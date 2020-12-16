У Росії звільнили в'язня Кремля, який допомагав українцям
Український режисер, колишній в'язень Кремля Олег Сенцов повідомив про звільнення російського активіста Костянтина Котова, який допомагав українцям.
Інформацію про те, що росіянин на свободі, він розмістив у Facebook. Котов відбував покарання за неодноразову участь у несанкціонованих мітингах у Російській Федерації.
"Костя Котов на волі!" – написав Сенцов.
Котову 34 роки, він програміст з Москви.
Фігурантом справи про неодноразові порушення на мітингах за відповідною статтею Кримінального кодексу РФ став після того, як з березня до серпня 2019 року п'ять разів притягувався до адміністративної відповідальності за участь в несанкціонованих заходах.
Російського активіста затримали 13 серпня 2019 року, а 20-го заарештували.
Сам москвич назвав свою справу політичною.
5 вересня 2019 року московський суд засудив Котова до чотирьох років колонії.
У квітні цього ж року покарання йому пом'якшили до 1,5 року колонії.
З урахуванням часу, проведеного в СІЗО, Котов вийшов на свободу 16 грудня 2020 року.
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Сенцов підтримав російського активіста Котова. Як написав режисер на своїй сторінці в Facebook, той підтримував в'язнів Кремля і носив передачки в Лефортово українським морякам.
Арешт і тюремний термін Котову Сенцов прокоментував так: "Путінська репресивна машина вийшла на нові швидкості перемелювання людей. Садити будуть швидко і як завжди будь-якого!"