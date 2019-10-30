"Путіне тоне у л*йні!" Росіяни влаштували "бунт" через пекельне життя

У Челябінській області Росії жителі села Корабльове, які раніше зажадали перейменування свого населеного пункту на Путіне, щоб звернути увагу на проблему з отруєним джерелом води, звернулися до місцевої влади з проханням вирішити питання з водопостачанням.

Люди поскаржилися на "тухлий колодязь" і незабаром комунальники пробурили їм новий — біля самісінької стічної ями. Але нормальна вода у селі так і не з'явилася, повідомляє Znak.com.

"Якщо до цього ми жили погано "як завжди", то зараз стало взагалі нестерпно", — заявили селяни.

Зазначається, що спочатку до трьох сотень жителів Корабльового скаржилися на єдине питне джерело, яке прозвали "Тухлий колодязь". Йому майже 90 років і він давно став непридатним. Там збираються нечистоти, через це люди хронічно хворіють на кишкові інфекції.

Жителі села "Путіне" поскаржилися Путіну на отруєну воду znak.com

Про отруєне питне джерело жителі написали до Адміністрації президента, попросивши перейменувати селище на Путіне. На це відреагувала місцева влада — колодязь почистили, вирили новий і навіть подбали про підвезення води в село. Однак люди стверджують, що це лише імітація вирішення проблеми, оскільки "Тухлий колодязь" ніхто не закрив, і жителі користуються ним досі.

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За їхніми словами, новий колодязь пробурили в низині, куди стікаються нечистоти. Біля нього розташовані несанкціоноване звалище, купа гною і калюжа, з якої п'є худоба.

Крім цього, скаржаться росіяни, роботи проводили технікою, якою часто використовують для згрібання гною.

Що ж до підвезення води, то її хоч і поставляють у селище, але тільки раз на тиждень — чотири 40-літрові фляги. Водночас норма споживання води на особу — 210 літрів на добу. Ще люди вважають, що їм привозять технічну воду, яку не можна пити.

Посилаючись на це, вони почали вимагати включити село до програми "Чиста вода", а ще перевірити всіх жителів на наявність кишкових захворювань. Свої застереження виклали в колективному зверненні до президента, красномовно підписавши його "Село Путіне тоне у лайні".

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі російського Кузбасу звернулися до прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо з проханням надати їм притулок. Росіяни поскаржилися на несприятливу екологічну обстановку, у зв'язку з чим зростає ризик онкологічних захворювань.

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