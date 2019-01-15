МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
планшету на Android Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

''Сексуальна!'' Зухвалий образ Захарової здивував мережу

3.6тЧитати матеріал російською

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова опублікувала нове фото, яке викликало суперечки в мережі.

Знімком у незвичному картузі вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. "По Садовому кільцю я лечу, і мені летить назустріч московська ніч", – написала Захарова під кадром у салоні автомобіля.

Користувачі вступили в дискусію під постом. Одних приємно здивував незвичний образ росіянки. "Зухвала і сексуальна", – прокоментували вони.

Новини
''Щоб дорогою до раю не мерзнути?'' Захарову рознесли за нове ''стильне'' фото
Марія Захарова

Марія Захарова

Instagram Марія Захарова

''Сексуальна!'' Зухвалий образ Захарової здивував мережу
''Сексуальна!'' Зухвалий образ Захарової здивував мережу

Інших же збентежив недоглянутий зовнішній вигляд чиновниці.

''Сексуальна!'' Зухвалий образ Захарової здивував мережу
''Сексуальна!'' Зухвалий образ Захарової здивував мережу
''Сексуальна!'' Зухвалий образ Захарової здивував мережу
''Сексуальна!'' Зухвалий образ Захарової здивував мережу
''Сексуальна!'' Зухвалий образ Захарової здивував мережу

"Ну ви ж офіційний представник країни, ну запишіться ви на манікюр. Все одно ж держава все оплачує з нашої кишені, ми дозволяємо", "Нігті, дивлюся, не нафарбовані. Невже багато справ по господарству", "Гризе від нервів", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Захарову підняли на сміх через "б*ндерівський капелюх".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Марія Захарова
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
19
7
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Коваленко Тамара
Коваленко Тамара
А пьяньім уже можно за руль? Хотя такому сапогу можно. И даже нужно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мишкин Александр
Мишкин Александр
Дура из МиДа Пидороссии...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги