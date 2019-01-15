''Сексуальна!'' Зухвалий образ Захарової здивував мережу

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова опублікувала нове фото, яке викликало суперечки в мережі.

Знімком у незвичному картузі вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. "По Садовому кільцю я лечу, і мені летить назустріч московська ніч", – написала Захарова під кадром у салоні автомобіля.

Користувачі вступили в дискусію під постом. Одних приємно здивував незвичний образ росіянки. "Зухвала і сексуальна", – прокоментували вони.

Марія Захарова Instagram Марія Захарова

Інших же збентежив недоглянутий зовнішній вигляд чиновниці.

"Ну ви ж офіційний представник країни, ну запишіться ви на манікюр. Все одно ж держава все оплачує з нашої кишені, ми дозволяємо", "Нігті, дивлюся, не нафарбовані. Невже багато справ по господарству", "Гризе від нервів", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Захарову підняли на сміх через "б*ндерівський капелюх".

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