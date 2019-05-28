Секретну шпигунську базу Росії засікли з космосу: оприлюднені знімки

Супутники зняли нову секретну російську арктичну базу, де розміщується ціла зграя спеціально навчених білух-шпигунів.

Один кит приплив до берегів Норвегії, передає DailyMail. За словами місцевих, які побачили белуху, він відгукується на команди людей. На тілі білухи була упряжка з написом "обладнання Санкт-Петербурга".

За інформацією видання, на ссавці було кріплення для камери. Проаналізувавши супутникові знімки, фахівці прийшли до висновку, що Росія перенесла зграю білух на базу Оленяча Губа в бухті Баренцева моря. Один же кит втік до Норвегії.

Аналітики HI Sutton виявили біля пірсу дві нові ручки. Згідно з їхніми даними, російський флот все ще працює з морськими ссавцями в Арктиці. На пристані також був пришвартований російський шпигунський корабель "Янтар".

У 2017 році пропагандистський телеканал "Звезда" оприлюднив програму експериментів з китами в військових цілях. Їх мета полягала в тому, щоб використовувати морських ссавців в підводній війні, в тому числі їх намагалися навчити вбивати ворогів.

У Росії вже встигли заявити, що кит втік з цивільного дослідного інституту в Санкт-Петербурзі.

Секретну шпигунську базу Росії засікли з космосу DailyMail

Секретну шпигунську базу Росії засікли з космосу DailyMail

Секретну шпигунську базу Росії засікли з космосу DailyMail

Секретну шпигунську базу Росії засікли з космосу DailyMail

Секретну шпигунську базу Росії засікли з космосу DailyMail

Секретну шпигунську базу Росії засікли з космосу DailyMail

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія вперше показала нову військову базу закритого типу "Північний конюшина", розташовану в Арктиці

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