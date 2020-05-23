Из источников, близких к ставке Путлера или Гитлина, но в любом случае – вхожих в кабинеты высшего военно-политического руководства энергетической сверхдержавы, сообщают о новом, не имеющем аналогов, военном приспособлении, которое планируют к серийному производству.

Разработка эта настолько секретная, что имеет сразу два грифа: "КО" – Кооператив Озеро или ближний круг Путина, и "Для внутреннего употребления", что запрещает даже упоминать о наличии документа вне этого круга лиц. Но нам удалось добыть отрывочную информацию, в обмен за определенную продукцию, производства фирмы "Рошен".

Как стало известно, устройство должно решить основную проблему вооруженных сил РФ раз и навсегда. Поскольку сама проблема очень специфическая и практически нигде больше не встречается, то и это изделие – тоже уникальное. Сейчас только известно, что вроде бы его должен выпускать "Уралвагонзавод" или на крайний случай, фабрика "Алмаз-Антэй".

Что характерно, эта проблема ВС РФ настолько очевидна, что ее просто никто не замечает, а между тем, она проявилась прямо в течение этих суток. При отступлении войск Хафтара от столицы Ливии правительственные войска, в числе прочего, обнаружили забытый кем-то труп российского военнослужащего.

О том, что это россиянин, можно было догадаться по внешнему виду, поскольку местные "повстанцы" сильно отличаются внешне. Кроме того, была обнаружена татуировка латиницей "ih tam net". Среди личных вещей тоже оказалось множество предметов российского производства, в том числе – аптечка с маркированным содержимым. Плюс к тому, в его вещмешке обнаружен значок (пин) с надписью "Люблю Пригожина" и компакт-диск с произведением Рихарда Вагнера "Вход богов в Валхаллу". Ссылку на видео с осмотром двухсотого и распаковки его рюкзака не даем, каждый может найти самостоятельно, оно уже доступно в Сети.

И тут такое дело, ведь Москва заявляет что она не принимает участия в ливийской войне, а оно вон как получается, то Панцирь тянут, то жмура. И если про Панцирь можно рассказывать, что это тот, что был поставлен в Эмираты, то про жмура такое не расскажешь, поскольку нарушается старый принцип НКВД: "Нет тела – нет дела", или как говорил Сталин: "нет человека – нет проблем".

Но тело – вот оно, и что теперь делать, кто его знает. Ведь если забрать, то придется признать, что в Ливии (не в соседней Украине) воюют российские наемники. И это при том, что там нет ни русскоязычного населения, которое надо защищать, ни православия, ни фашистов, а наемники – есть. Это нехорошо и даже некрасиво. Тем более, что в РФ действует статья за наемничество, как в форме найма в военные структуры, так и за вербовку в них. Раз так, то возникает вопрос о том, кто вербовал жмура, кто вооружал и так далее. Ведь это криминал, а потому дело обязаны возбудить. А если не возбуждать, что это – не наемник, а военнослужащий ВС РФ, что еще хуже.

Вот чтобы избежать подобных неприятностей и планируется запустить в производство и поставить каждому бойцу устройство ЧП-В1, что расшифровывается как: "Чики-Пуки – Вагнер 1". Само устройство состоит из блоков пластичной взрывчатки, распределенной в форме "разгрузки и одевается перед боем под бронежилет”. Электронное управление устройством осуществляется модифицированным мобильным телефоном типа "Йоптафон", производства РФ. Оно способно считывать дыхание и пульс бойца и как только и то, и другое прекращается, оно автоматически подрывает бойца таким образом, чтобы от него почти ничего не осталось.

Устройство имеет опцию управления им дистанционно. В случае, если боец оказывается без сознания и противник его может захватить как вещественное доказательство, командир может активировать устройство с теми же последствиями. Эта функция также полезна в случае отхода бойца без приказа. Командир может прекратить отступление одним нажатием кнопки.

Говорят, что их говнокомандующий предложил дать устройству собственное название "Ихтамнет-1"