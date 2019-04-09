|Новини Росії
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

Секретний літак Путіна зазнав фіаско: що сталося

Читати матеріал російською

Російський секретний літак радіоелектронної боротьби (РЕБ) Іл-22ПП "Порубник" отримав пробоїну.

Про це повідомляє Avia.pro з посиланням на матеріали "Експериментального машинобудівного заводу Мясищева". Згідно з цими даними, пробоїна паливного бака номер 12 утворилася у грудні 2018 року. Пошук та усунення несправностей потягнули на 426 тисяч рублів.

"Пошкодження паливного бака повітряне судно могло отримати під час виконання польоту, однак як саме це сталося, залишається невідомим", – уточнює видання.

Новини
Японія підняла винищувачі на перехоплення літака РФ: що відбувається

Іл-22ПП "Порубник"

Іл-22ПП "Порубник"

Заявлено, що модернізовані російські Іл-22ПП ( "постановник перешкод і попутної розвідки") з новою системою "Порубник" здатні пригнічувати супутникові дані противника, необхідні для "точності визначення положення щодо висоти об'єкта".

На даний час Збройні сили Росії мають у своєму розпорядженні три одиниці Іл-22ПП "Порубник". Літаки знаходяться на дослідній експлуатації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська академія наук оголосила про завершення наукової роботи єдиного російського космічного телескопа "Спектр-Р" (проект "Радіострон"), який втратив зв'язок із Землею.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
3
15
Смішно
3
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Чувствуется, что после этой новости хохлы запануют.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Этой новости уже год. В прочем также как про ракету Нептун. Запустили хер улетела
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Прошлогодняя новость добавит немножечко радости маленькому хохлонаротцу, а то у него сейчас с пыримогами туго.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки