Секретний літак Путіна зазнав фіаско: що сталося

Російський секретний літак радіоелектронної боротьби (РЕБ) Іл-22ПП "Порубник" отримав пробоїну.

Про це повідомляє Avia.pro з посиланням на матеріали "Експериментального машинобудівного заводу Мясищева". Згідно з цими даними, пробоїна паливного бака номер 12 утворилася у грудні 2018 року. Пошук та усунення несправностей потягнули на 426 тисяч рублів.

"Пошкодження паливного бака повітряне судно могло отримати під час виконання польоту, однак як саме це сталося, залишається невідомим", – уточнює видання.

Іл-22ПП "Порубник"

Заявлено, що модернізовані російські Іл-22ПП ( "постановник перешкод і попутної розвідки") з новою системою "Порубник" здатні пригнічувати супутникові дані противника, необхідні для "точності визначення положення щодо висоти об'єкта".

На даний час Збройні сили Росії мають у своєму розпорядженні три одиниці Іл-22ПП "Порубник". Літаки знаходяться на дослідній експлуатації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська академія наук оголосила про завершення наукової роботи єдиного російського космічного телескопа "Спектр-Р" (проект "Радіострон"), який втратив зв'язок із Землею.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.