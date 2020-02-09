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9 лютого • оновлено в 19:03
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Росія проводила секретні випробування зброї "судного дня": спливли видалені кадри

13.9т
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Для випробувань пускової шахти російської міжконтинентальної ядерної торпеди 2М39 "Посейдон" у режимі секретності використовувалося океанографічне судно "Академік Александров" проекту 20183.

Про це пише Covert Shores. У блозі звертається увага на видаленний із YouTube ролик із Северодвінська. Він з'явився в червні 2019 року і набрав всього 380 переглядів.

У підписі до нього говорилося про завершення морських випробувань "Академіка Александрова". Кілька скріншотів відео були опубліковані блогером.

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Судно "Академік Александров" використовувалося для випробувань "Посейдона"

Судно "Академік Александров" використовувалося для випробувань "Посейдона"

hisutton.com

У цьому відео Covert Shores звернув увагу на трубообразний елемент і кран, що знаходяться в кормовій частині судна. Згідно з даними автора блогу, виявлені об'єкти можуть призначатися для випробувань прототипу пускової шахти 2М39 "Посейдон".

Крім того, в листопаді користувач Twitter із ніком NewtonTheory зауважив, що контейнер для перевезення радіоактивних відходів ТУК АТ611 може бути частиною системи "Посейдон".

Судно "Академік Александров" використовувалося для випробувань "Посейдона"

Судно "Академік Александров" використовувалося для випробувань "Посейдона"

hisutton.com

Судно "Академік Александров" використовувалося для випробувань "Посейдона"

Судно "Академік Александров" використовувалося для випробувань "Посейдона"

hisutton.com

Судно "Академік Александров" використовувалося для випробувань "Посейдона"

Судно "Академік Александров" використовувалося для випробувань "Посейдона"

hisutton.com

Судно "Академік Александров" використовувалося для випробувань "Посейдона"

Судно "Академік Александров" використовувалося для випробувань "Посейдона"

hisutton.com

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Російська воєнна загроза
Місце
Росія
Теги
фотографии зброя
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сибирский ватник
сибирский ватник
И зная характер хозяина,
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сибирский ватник
сибирский ватник
Оно как то спокойней живется,когда недоброжелатели знают о наличии оружия.даже вор не полезет в квартиру зная о том,что у хозяина ствол
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Ка-ца-пь-ё, не создавшее (самостоятельно) для цивилизации и прогресса - ни чего путного, может только хвастаться оружием "судного дня". Нашли чем хвастаться, при-бец-ки.
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