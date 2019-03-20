|Новини Росії
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

Щось загнало на дерево: у таємниці перевалу Дятлова з'явився несподіваний нюанс

6.8тЧитати матеріал російською

Туристів, які загинули на перевалі Дятлова в 1959 році, щось загнало на високий кедр.

Як з'ясувалося, швидше за все, вони від чогось рятувалися. "Довгий час вважалося, що туристи зривали гілки, щоб розвести багаття. Але поруч ми бачимо дуже багато хмизу. Тобто лізти на кедр заради гілок не було ніякого сенсу. Значить, хтось їх туди заганяв, може, люди від когось рятувалися? Будемо перевіряти цю версію", – заявив головний редактор радіо " КП ", член експедиції Андрій Горбунов.

При цьому судмедексперт Едуард Туманов, який вивчив матеріали кримінальної справи, зазначив дивний характер травм жертв.

Новини
Гинуть один за іншим: розкрилася нова таємниця перевалу Дятлова

Перевал Дятлова

Перевал Дятлова

"Такі рани категорично неможливо отримати у рамках лавинної версії. Ми ходили по схилу, і нам, фізично міцним і здоровим чоловікам, було досить важко долати всі ці відстані. А бігти з травмами і зовсім неможливо. Зрозуміло, що лавина могла бути. Але загинули люди не від цього", – запевнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерти разом із журналістами виявили на перевалі Дятлова, де в 1959 році загинули дев'ять туристів, 70-річну березу, яка повинна пролити світло на те, що сталося.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
2
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки