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"Щось вроджене": вчений розкрив таємницю впливу Путіна в Росії

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Президент Російської Федерації Володимир Путін володіє даром переконання людей і є дуже комфортною людиною в спілкуванні.

Про це розповів соціолог Симон Кордонський в інтерв'ю "Радіо Свобода". Він підкреслив, що Путін - дуже талановитий вербувальник і в будь-якому спілкуванні стає близькою людиною.

"Дистанція зникає, він просто дуже комфортний в спілкуванні. Але це позиція професійного вербувальника, а не політика. Я думаю, що це вроджене щось. Всі виходять від нього з відчуттям, що проблема вирішена. А потім люди, переконані в тому, що рішення прийнято, починають між собою розбиратися", - розповів він.

Володимир Путін

Володимир Путін

ІТАР ТАСС

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При цьому вчений відзначив, що Путін не приймає рішення, а тільки візує вже прийняті рішення.

"А як самі рішення народжуються – це велика таємниця, вони в стінах народжуються. Апарат живе своїм життям. Автора рішення не можна назвати в принципі. Вони не персоніфікуються. Хтось десь в курилці щось сказав, потім раптом це вилізло на нараді, потім це раптом десь оформилося в текст, потім з'явилося доручення. Хто тут автор? Сидять 20 – 25 осіб, жартами перекидаються, а на наступний день кого-небудь знімають або кого-то садять. Все це відбувається дуже м'яко, весело . А хто прийняв рішення – незрозуміло. Воно виникло просто. Є міфологема, що хтось приймає рішення, – але ніфіга немає такого. Є роль першої особи, яка зі спектра запропонованих рішень вибирає те, що їй треба. Але зі спектру рішень вже сформульованих", - розповів Кордонський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії заговорили про жорстке падінні довіри до Путіна.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Пигин Макс
Пигин Макс
Странно, 5 лет Обоз пишет, что Царь принимает все решения лично, а тут такое...
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
"А кто принял решение – непонятно. Оно возникло просто" автор точно социолог или просто санитары недоглядели??
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
социолог с именем...Симон...вызывает сразу массу вопросов психологов
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