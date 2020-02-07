Головна Новини
8 лютого • оновлено в 08:02
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Щоб ви захворіли, прокляття вам!" Росіяни збунтувалися проти китайців, які прибули на карантин

7.2т
Читати матеріал російською

У Єкатеринбурзі (Росія) постояльці санаторію "Бадьорість" збунтувалися проти перебування в санаторії громадян з Китаю, які прибули туди для карантинного спостереження.

Як передає Znak.com, літні жінки заявили журналістам, що постійно ходили гуляти до санаторію і їх ніхто не попередив про карантин.

"Не допущу китайську заразу", "Щоб ви захворіли вірусом, прокляття вам", – кричали вони.

Znak.com

Znak.com

Одна з місцевих жительок навіть встала перед воротами, щоб не пустити автобуси з китайцями, але охоронець її відсунув.

Відзначимо, що громадяни КНР, які прибули в Росію будуть два тижні ізольовані в Єкатеринбурзі з метою запобігання поширенню коронавірусу.

"Щоб ви захворіли, прокляття вам!" Росіяни збунтувалися проти китайців, які прибули на карантин

Znak.com

"Щоб ви захворіли, прокляття вам!" Росіяни збунтувалися проти китайців, які прибули на карантин

Znak.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус 2019 nCoV з Китаю вбив вже 638 осіб. Також підтверджено 31 472 випадки інфікування смертельним вірусом.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Росія Єкатеринбург
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
11
38
Смішно
2
Цікаво
6
Сумно
9
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Скоро свинорусы передохнут, Трамп не зря создал этот вирус! Пхаххахах
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Самка Кацaпа - страшное животное! Но тyпое. Как сам Кацaп!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
5
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Бабки совсем окуели чистокровных руцких не пускают!!!Путин введи!!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
5

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги