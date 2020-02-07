"Щоб ви захворіли, прокляття вам!" Росіяни збунтувалися проти китайців, які прибули на карантин

У Єкатеринбурзі (Росія) постояльці санаторію "Бадьорість" збунтувалися проти перебування в санаторії громадян з Китаю, які прибули туди для карантинного спостереження.

Як передає Znak.com, літні жінки заявили журналістам, що постійно ходили гуляти до санаторію і їх ніхто не попередив про карантин.

"Не допущу китайську заразу", "Щоб ви захворіли вірусом, прокляття вам", – кричали вони.

Znak.com

Одна з місцевих жительок навіть встала перед воротами, щоб не пустити автобуси з китайцями, але охоронець її відсунув.

Відзначимо, що громадяни КНР, які прибули в Росію будуть два тижні ізольовані в Єкатеринбурзі з метою запобігання поширенню коронавірусу.

Znak.com

Znak.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус 2019 nCoV з Китаю вбив вже 638 осіб. Також підтверджено 31 472 випадки інфікування смертельним вірусом.

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