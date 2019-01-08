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''Щоб дорогою до раю не мерзнути?'' Захарову рознесли за нове ''стильне'' фото

1.9тЧитати матеріал російською

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова спровокувала хвилю насмішок на свою адресу безглуздим фото у валянках з логотипом БРІКС.

Ним вона похвалилася на своїх сторінках в Instagram і у Facebook. "Почався ударний рік підготовки до проведення в Росії саміту БРІКС — Челябінськ, 2020. Працюємо, не покладаючи ніг", — підписала вона його.

Марія Захарова у валянках

Марія Захарова у валянках

Facebook Марії Захарової

Однак користувачі не оцінили дивний лук Захарової і перетворили його на привід для жартів як над нею самою, так і над всією політичною верхівкою Росії.

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"Не покладаючи валянок", "Я готова", "Хто тут відповідальний за "Новачок"? По баночці кожному західному журналістові, будь ласка", "У вас зі Скабеєвою валянки наввипередки? Одні кращі від інших. В одному магазині? Ха-ха. Валянки-дівчата", "Тобто, саміт тільки за рік, а валянки вже видали? Ще видали норкову тілогрійку і каракулеву шапку? Одначе! Напевно, пора чаєм і сухарями запасатися", "На випадок ядерної зими, щоб дорогою в рай не замерзнути", — із сарказмом пишуть користувачі.

''Щоб дорогою до раю не мерзнути?'' Захарову рознесли за нове ''стильне'' фото

''Щоб дорогою до раю не мерзнути?'' Захарову рознесли за нове ''стильне'' фото

''Щоб дорогою до раю не мерзнути?'' Захарову рознесли за нове ''стильне'' фото

Марія Захарова

''Щоб дорогою до раю не мерзнути?'' Захарову рознесли за нове ''стильне'' фото

''Щоб дорогою до раю не мерзнути?'' Захарову рознесли за нове ''стильне'' фото

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Захарова зганьбилася після публікації різдвяного селфі на тлі одного з московських монастирів. Речник МЗС РФ переборщила із фотошопом, що зробило її обличчя занадто спотвореним.

  • Також скандального дипломата висміяли за безглузде новорічне фото в кислотно-зеленій шапці. Користувачі порівняли Захарову зі Шреком і Бабою Ягою без гриму.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Марія Захарова
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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