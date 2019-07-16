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"Що за Божа кара!" Росію спіткало страшне нашестя. Фото

10.7т Читати матеріал російською

У Росії зафіксували аномальну кількість літаючих мурах у Калінінградській і Смоленській областях, а також у Москві.

Підтверджуючі знімки опублікували користувачі в соціальних мережах (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, за словами жителя міста Рославль у Смоленській області Павла Дроздова, земля просто кишить комахами. "Скрізь на кожному кроці ці великі мурахи. Ідеш і чуєш тріск від того, то ти їх давиш. Фу", – поділився він.

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Нашестя мурашок у Росії

Нашестя мурашок у Росії

РИА Новости

"Що за Божа кара!", "Дочка вчора гуляти відмовилася через них. Прибігла з криками, обліплена мурахами", – цитує очевидців "Комсомольская правда Калининград".

Нашестя мурашок у Росії

Нашестя мурашок у Росії

Комсомольська правда Калининград

Нашестя мурашок у Росії

Нашестя мурашок у Росії

НТВ

За словами екологів, пишуть "РИА Новости", боятися літаючих мурах не варто, оскільки вони не є небезпечними. Політ самців і маток – це природне явище, і воно закінчиться дуже швидко.

"Це сезонне масове явище, таке спостерігається щороку. Всі вони вилітають приблизно в один час, щоб була можливість спаровуватися з несумісними особинами. Волога і тепла погода, що встановилася в Москві, найбільш сприятлива для розмноження. Через кілька днів кількість літаючих мурах скоротиться", – пояснив ентомолог Ілля Гомиранов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські селища Лазурове і Дружиніно атакували полчища мух.

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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Территория России 17125191 квадратных километров. Чё везде муравьи?
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Пушкин Серёга,нет,кроме муравьёв,еще зелёные мухи.
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an and
an and
Может и смешно...но если представить, что обнаружится крупный астрероид, траектория которого попадет на москву, например, и может ее и область уничтожить...то без помощи всего цивилизованного мира не обойтись... может, хоть в таких случаях россияне поймут, что мир и человечество едины! И никто им не враги, кроме их самих..
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Сало Уронили
Сало Уронили
ну фсе.рашке конец.муравьи полетели.срочно скидывайте акции газпрома и рубли
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
Сало Уронили,жди мух на твоё сало с кнура
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