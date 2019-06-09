ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

"Що ви дітям своїм розповісте?" Російських журналістів жорстко принизили в Литві

977Читати матеріал російською

Двоє російських активістів Асан Мумджі і Володимир Шепіцин провели флешмоб проти агресії президента їхньої країни Володимира Путіна на форумі "Свободная Россия".

Він проходить в латвійському місті Тракай на цих вихідних, передає журналіст OBOZREVATEL.

Чоловіки одягли футболки з фотографіями Путіна в рамці, з надгробною чорною стрічкою і датою його смерті – 2019 рік і попросили федеральний канал Росії зняти їх акцію. Ті відмовилися, але відзначили, що "в своїх сюжетах ні про що не брехали".

російські активісти

російські активісти

"Ну, не брехали і що? Кому від цього легше стає? Ось що ви дітям своїм розповісте? Цієї акції ви ж не покажете?", — відреагували активісти.

Російські журналісти вже другий день "чергують" на форумі "Свободная Россия" під дверима. Всередину їх не пускає охорона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російських журналістів вигнали з форуму в Литві і назвали пропагандистами.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
Теги
пропагандаНовини Росіїросійські телеканали
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
6
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel