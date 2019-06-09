"Що ви дітям своїм розповісте?" Російських журналістів жорстко принизили в Литві

Двоє російських активістів Асан Мумджі і Володимир Шепіцин провели флешмоб проти агресії президента їхньої країни Володимира Путіна на форумі "Свободная Россия".

Він проходить в латвійському місті Тракай на цих вихідних, передає журналіст OBOZREVATEL.

Чоловіки одягли футболки з фотографіями Путіна в рамці, з надгробною чорною стрічкою і датою його смерті – 2019 рік і попросили федеральний канал Росії зняти їх акцію. Ті відмовилися, але відзначили, що "в своїх сюжетах ні про що не брехали".

російські активісти

"Ну, не брехали і що? Кому від цього легше стає? Ось що ви дітям своїм розповісте? Цієї акції ви ж не покажете?", — відреагували активісти.

Російські журналісти вже другий день "чергують" на форумі "Свободная Россия" під дверима. Всередину їх не пускає охорона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російських журналістів вигнали з форуму в Литві і назвали пропагандистами.

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