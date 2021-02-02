Сказав Медведєв – мережу свою закинемо, і буде у нас свій інтернет, як у китайців. Живуть же люди – і нічого. Правильно сказав: ніхто саме від цього і не вмирає, і ще озвучив, що законодавчо все давно готове. І це правда. Влада-то – вона штука непроста, вона ж про свій народ дбає, закон прийняли, підписали, народ ахнув! а нічого не відбувається. І всі заспокоїлися, бо ну хто живе майбутнім, все живуть сьогоденням. І поки відбуваються різні резонансні події, під шумок в різних регіонах творяться справи, які на загальному тлі і не помітні якось взагалі.

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Вот женщина из Волгограда рассказала, что власти ужесточили (вплоть до полного запрета) правила содержания кур, кроликов и прочей живности на дачных участках, а также активно начали штрафовать людей. Люди держат эту живность не от хорошей жизни, а чтобы прокормить себя и свою семью. А теперь чем содержать 8-10 кур, человеку легче их всех уничтожить, потому что нет возможности платить. И плачут, и режут люди свою живность, и не думают они в это время, как и где происходят несанкционированные выступления, как людей в автозаки забирают. Плачет хозяйка над тем, что еле концы сводила с концами, яйца курица несла – и на столе было что поесть, а теперь где изыскать денег и как вообще дальше жить? То хозяйство выручало, а теперь его нет.

Помните, всё это уже было в истории: чтобы народу в голову мысли разные не приходили, изымалось и урезалось всё до последнего минимума, чтобы вольные идеи в голове не селились. Для этого и уничтожали живность и скотину, плодовые деревья и урезали сотки земли на участках, дома строить не разрешали.

При этом многие городские жители в основном никогда и не будут задумываться над такими “мелочами”, для них дача – это день-два отдыха, явно без кур и коз. И непонятно им, почему деревня молчит, когда они выступают, а деревня не понимает, что этим городским надо – ходят на митинги, когда тут своих проблем выше крыши.

Территория России огромна, и разрозненность людей уникальна. Но зажимают всех подряд: и город, и деревню, просто закидывают разные сети. Вот забрали шамана Габышева, власть озаботилась, что не лечится он. На фоне выступлений по всей стране по поводу дворца Путина власть вдруг вспомнила про шамана… Да потому что никогда и не забывала. Объявив свой поход, Габышев объявил и главу государства Путина главным демоном России. Подержали его в психбольнице и выпустили, а тут вспомнили да на одного кучу омоновцев прислали и долго вели свою спецоперацию. Опять же выходит, что боятся, ведь весна на носу, если людей столько выходит в поддержку Навального, то другие поднимутся и пойдут в новый поход за шаманом. А так – одного уже лечили, недолечили, другого судили, недосудили, травили – недотравили.

И осталось только шлифануть суверенной сетью Рунет, во благо народное, чтобы контролировать, блокировать и не давать такому умному митингующему быстро перемещающемуся народу иметь между собой связь. А то ещё возьмут и дойдут до того, что объединятся город и деревня, закинут свои сети, и будет жить в путинском дворце из 16 комнат вся путинская братва вместе со своим хозяином Путиным, как в “Доме-2”, а весь народ в прямом эфире будет за этим наблюдать, за свои-то деньги, туда вложенные. В замкнутом пространстве да на виду у всех, но без выезда куда-либо и без денежных вливаний народных долго ли наслаждались бы всем, долго ли пировали бы, танцевали и смотрели спектакли? А люди вздохнули бы с облегчением, и стали бы жить-поживать да добра наживать.

Но это конец сказки, а она пока до своего конца и не дошла, она только, может быть, началась.

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