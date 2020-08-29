Що робив російський підводний човен біля берегів Аляски: в Міноборони РФ показали відео

Атомний підводний крейсер "Омськ" сплив біля берегів Аляски в рамках навчань "Океанський щит".

Журналіст Кремлівського пулу Дмитро Смирнов опублікував у Twitter відео Міністерства оборони РФ з кадрами всередині підводного човна (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Омськ" атакував ціль з-під води протикорабельною ракетою "Граніт", – повідомив він.

Як заявив в інтерв'ю виданню "Взгляд" колишній командувач Чорноморським флотом, адмірал Володимир Комоєдов, навчання повинні проводитися в нейтральних водах будь-якої акваторії, і екіпажі російських кораблів дотримуються міжнародного права.

"Тому США не варто боятися того, що "Омськ" і "Варяг" виконують свої завдання в цьому районі", – зазначив він.

Комоєдов вважає правильним, що ВМФ РФ проводить маневри поблизу Аляски.

"Треба розуміти, що бойові дії можуть розпочатися будь-де. Тому російським морякам важливо знати всі райони, де можливе застосування сили з боку ворога", – додав адмірал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Північне командування Збройних сил США 28 серпня помітило російський підводний човен "Омськ" біля берегів Аляски. Американські військові спочатку припустили, що на російській субмарині може бути лихо.