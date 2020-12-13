У Росії тепер три біди, а не дві: до дурнів і доріг додався "Супутник V". Дурнів і дороги залишимо в спокої, і перейдемо відразу до актуальної - російської псевдовакціне від коронавируса COVID-19. Останнім часом її в Україні рекламують активніше, ніж ломбарди і прокладки.

Далі текст мовою оригіналу

К этому медицинскому препарату у мирового медицинского сообщества 1000 и 1 один вопрос. Главный — "Спутник V" не прошёл обязательный третий этап клинических испытаний. По сути, масштабная вакцинация в России, которую 2 декабря объявил Владимир Путин, это никакая не вакцинация, а клинические испытания на десятках, если не на сотнях тысяч людей. Такая себе русская рулетка, которая обернётся для её участников катастрофой, ведь никто толком не знает о побочных эффектах этого медицинского препарата.

"Спутник V" был зарегистрирован на следующий день после окончания второго этапа клинических испытаний — 11 августа 2020 года. В них принимало участие всего 76 человек — речь идёт о здоровых мужчинах и женщинах не старше 60 лет. Для сравнения, в аналогичных клинических испытаниях вакцины от коронавируса COVID-19 Pfizer и BioNTech принимало участие 456 человек, Moderna – 600. Ни один из этих препаратов, в отличие от российского, не был зарегистрирован до момента, пока не закончился третий этап испытаний. В таких испытаниях принимают участие добровольцы, которым платят деньги, и немалые, их здоровье и жизнь страхуют. Так что Путин, запустив вакцинацию в России и продав несертифицированную вакцину за границу, не только сэкономит, но и заработает на продаже препарата (Остап Бендер тихо плачет в сторонке).

Клинические испытания "Спутник V" не закончены, так что разработчики предусмотрели целый перечень противопоказаний. В России к вакцинации официально не допускают людей 60 лет и старше, а также тех, у кого диагностированы:

- заболевания печени и почек;

- выраженные нарушения функции эндокринной системы (сахарный диабет);

- тяжёлые заболевания системы кроветворения;

- эпилепсия, инсульт и другие заболевания центральной нервной системы;

- заболевания сердечно-сосудистой системы (инфаркт, миокардит, эндокардит, перикардит, ишемическая болезнь сердца);

- первичный и вторичный иммунодефицит, аутоиммунные заболевания;

- заболевания лёгких, астма, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь лёгких) у пациентов с метаболическим синдромом и сахарным диабетом, аллергическими реакциями, атопией, экземой.

По сути, российскую вакцину будут использовать для вакцинации молодых и здоровых людей, которые переносят болезнь бессимптомно или болеют в лёгких формах. А тем временем самые высокие риски тяжело заболеть и умереть — у пожилых, особенно с сопутствующими заболеваниями. В частности, во время первой волны в Китае около 80% смертей пришлось на людей старше 60 лет. В Италии 68% умерших имели серьёзные сопутствующие заболевания: диабет, респираторные, сердечно-сосудистые, иммунодефицит, онкологию, ожирение, заболевания почек и пр.

К слову, так трагически обстоят дела пока только у россиян. К примеру, у вакцины Pfizer и BioNTech нет таких противопоказаний. В частности, в Великобритании, где стартовала массовая вакцинация с использованием этого препарата, первыми прививки получили 90-летняя Маргарет Кинан и 81-летний Уильям Шекспир. Британское правительство планирует привить в первую очередь людей старше 80 лет, подопечных интернатов для престарелых, работников медучреждений и соцслужб.

Также стало известно, что скоро 94-летнюю королеву Великобритании Елизавету II вакцинируют против коронавируса COVID-19, и эту информацию сделают публичной. Вакцину получит её 99-летний супруг. Ожидается, что публичная поддержка вакцины станет мощным сигналом для противодействия дезинформации против вакцинации, которая циркулирует в Интернете.

А тем временем Владимир Путин не планирует вакцинацию российской вакциной. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: "Президент не может же несертифицированную вакцину использовать. Сейчас закончатся все процедуры, и потом, если он посчитает необходимым, он сообщит об этом". 68-летний Путин себя бережёт, ведь он обещал нам простудиться на наших похоронах. Злые языки говорят, что третий этап клинических испытаний "Спутник V" затянется до мая 2021 года, так что ждать вакцинации придётся долго — к тому времени, глядишь, пандемия закончится или на российский рынок хлынут западные вакцины и все забудут о "Спутник V".

Вторая проблема, с которой столкнулась Россия — масштабирование производства. Для производства вакцины необходимо современное медицинское оборудование, которого в РФ просто нет. О масштабах проблемы можно судить хотя бы по тому, что её публично признал Путин: "Есть определённые проблемы, связанные с наличием или отсутствием определённого объема оборудования — "железа", что называется, — для разворачивания массового производства". Он также отметил, что "мы ещё должны приобрести или создать это оборудование". Понятно, что за неделю или месяц "приобрести" или "создать" высокотехнологичное оборудование не получится.

В российских СМИ прогремело несколько серьёзных журналистских расследований на эту тему. Издание The Bell в ноябре сообщило, что ни одному российскому производителю пока не удаётся масштабировать производство "Спутник V" и добиться одинакового уровня качества. "Медуза" написала, что фармкомпании могут стабильно выпускать лишь один компонент вакцины, тогда как для вакцинации требуется два.

Собственное расследование также опубликовало одно из крупнейших и авторитетных изданий в мире The Wall Street Journal. Как пишет издание, вакцина представляет собой живое вещество, которое по-разному ведёт себя в разных биореакторах в зависимости от размера аппарата, мощности и других характеристик, а также таких переменных, как температура, давление воздуха и уровни pH. В результате приготовление вакцины в 2-литровом биореакторе отличается от приготовления вакцины в 1000-литровых металлических ёмкостях. По словам экспертов, требуются кропотливые пробы и ошибки, пока не будет найден точный рецепт. Работы в этом направлении ведутся, но пока без особого успеха.

С учётом всего этого, ни о каких миллионах доз "Спутник V" до конца 2020 года, и даже в первой половине 2021 года, говорить не приходится. Российские производители не смогут удовлетворить спрос на внутреннем рынке, ведь по состоянию на 1 января 2020 года по данным Росстат в РФ проживало порядка 147 млн человек. Чтобы привить хотя бы половину населения, понадобится порядка 74 млн доз "Спутник V", так что ни о каком экспорте не может быть и речи. Самим россиянам придётся ждать, когда на российском рынке появятся западные вакцины, чтобы сделать себе прививку, или ехать в "вакцинный тур" за границу.

Поэтому не совсем понятно, зачем "пятая колона", так активно рекламирует в Украине российскую псевдовакцину. В расчёте на то, что среди украинцев найдутся наивные, которые поверят, что Владимир Путин хочет спасти Украину? Или в надежде, что на шестом году противостояния российской агрессии, после аннексии Крыма, Иловайского котла и ужасов войны на Донбассе Украина будет использовать российскую псевдовакцину?

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.