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Ще одна "зброя Судного дня"? Росія взялася за нову атомну розробку

1.7тЧитати матеріал російською

У Росії почалися розробки зі створення багатоцільового атомного підводного човна п'ятого покоління.

Як передає ТАСС, у Санкт-Петербурзі бюро машинобудування "Малахіт" вже приступило до дослідно-конструкторських робіт під шифром "Лайка".

Повідомляється, що ще в кінці 2018 року "Малахіт" завершив науково-дослідну роботу під шифром "Хаскі" з визначенням вигляду багатоцільового атомного підводного човна п'ятого покоління, результати роботи були схвалені Міноборони РФ.

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"Після "Малахіт" приступив до наступного етапу створення підводного човна – ОКР під шифром "Лайка", – йдеться в повідомленні.

Поки не розкриваються технічні характеристики нового підводного човна. Однак у військовому відомстві РФ підкреслили, що "одним із видів її ударної зброї будуть гіперзвукові ракети "Циркон". Також "Лайка" матиме модульну конструкцію і єдину інтегровану систему бойового управління зі штучним інтелектом.

Підводний човен Росії

Підводний човен Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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РосіяСанкт-Петербург
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Эта новость Украину не волнует.....улитки и рапс с медом залог процветания Украины!
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
Взялисись построить это еще не построили. Руки не из того места ростут. Она"простоутонет")))
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Хахлам катер не построить
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