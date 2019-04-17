Ще одна "зброя Судного дня"? Росія взялася за нову атомну розробку

У Росії почалися розробки зі створення багатоцільового атомного підводного човна п'ятого покоління.

Як передає ТАСС, у Санкт-Петербурзі бюро машинобудування "Малахіт" вже приступило до дослідно-конструкторських робіт під шифром "Лайка".

Повідомляється, що ще в кінці 2018 року "Малахіт" завершив науково-дослідну роботу під шифром "Хаскі" з визначенням вигляду багатоцільового атомного підводного човна п'ятого покоління, результати роботи були схвалені Міноборони РФ.

"Після "Малахіт" приступив до наступного етапу створення підводного човна – ОКР під шифром "Лайка", – йдеться в повідомленні.

Поки не розкриваються технічні характеристики нового підводного човна. Однак у військовому відомстві РФ підкреслили, що "одним із видів її ударної зброї будуть гіперзвукові ракети "Циркон". Також "Лайка" матиме модульну конструкцію і єдину інтегровану систему бойового управління зі штучним інтелектом.

Підводний човен Росії

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