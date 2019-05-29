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Очікує застій: соратник Путіна дав сумний прогноз щодо російської економіки

1.8тЧитати матеріал російською

Російську економіку очікує ще один рік застою і найближчим часом не буде жодного прискореного зростання.

Такий прогноз дав глава Рахункової палати Олексій Кудрін, до чиєї думки часто прислухається президент Володимир Путін, вважаючи його одним із найкращих фахівців у своїй галузі, пише Finanz.ru.

"За січень-квітень ВВП додав лише 0,8%, тому не варто чекати жодного покращення. Сама економіка зростатиме не більше 1% на рік або навіть нижче, хоча уряд говорить про зростання в 1,3%. Але у мене немає підстав так вважати", — випливає із розрахунків Кудріна.

Олексій Кудрін і Володимир Путін

Олексій Кудрін і Володимир Путін

РІАП АПРА

За словами російського економіста Олександра Разуваєва, зростання економіки стримує підвищення податкового навантаження. Воно підскочило до 20% у порівнянні з минулим роком.

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"Господарями Росії є корпорації і великий капітал нафтової та газової галузей. Як наслідок — політика слабкого рубля, який дуже вигідний експортерам. Чотири роки тому Росія відповіла на санкції двократною девальвацією валюти. Доходи населення впали на 11%. Бізнес і чиновники змусили заплатити за конфлікт із Заходом рядових росіян, а самі залишилися при своїх. Про п'яте місце в рейтингу найбільших економік світу треба просто забути", — впевнений Разуваєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через "брудну" нафту, яку Росію поставляла на Захід, вона зазнає колосальних збитки.

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Теми
російська економікаСанкції проти Росії
Особи
Олексій КудрінВолодимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росіїекономіка
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Иванова Гуля
Иванова Гуля
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