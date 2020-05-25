"Ще два тижні самоізоляції": Пєсков видужав від COVID-19

Антон Малиновський Новини Росії 18:00, 25.05.2020 Оновлено: 18:01, 25.05.2020

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков виписаний з лікарні після лікування наслідків COVID-19.

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Як повідомляє DailyStorm, дружина Пєскова Тетяна Навка розповіла про їхнє самопочуття – коронавіурс раніше був виявлений у чоловіка та жінки. За її словами, найближчим часом вони проведуть на самоізоляції.

"Все добре, все вийшли з лікарні, відчуваємо все себе добре. Будемо перебувати десь ще на тижні карантину", – сказала Навка.

А ось Telegram-канал "Раніше всіх. Ну майже" розповів, що Пєсков скоро почне працювати в домашньому режимі і просидить на самоізоляції не один, а два тижні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 травня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков захворів COVID-19

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