Радість-то яка: в грудні в Карелії розкриє ворота для школярів "бутафорський концтабір". Привозити школоту планують у вихідні. Для юних бесконвойніков готують програму під назвою "Патріотичні вихідні". І давно варто, а то молодняк може зовсім від рук відбитися. Подивіться на Білорусь – що витворяють, сволочі! Ніякої поваги до батька нації і збройного конвою.

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Зато теперь юных россиян научат родину любить на средства, полученные от президентского гранта: облают овчарками, обмотают колючей проволокой и поставят мордой к кирпичной стенке. "Как ты провел патриотические выходные?" - "В карцере. Век воли не видать!"

А в Хабаровске краевая администрация объявила тендер на оказание услуг по охране тела хорошо распаренного Михаила Дегтярева. Семь богатырей с устрашающим видом будут таскаться за его бренной тушкой, дабы какой-нибудь местный лиходей не прибил веником слугу народа. На это благое дело не пожалели 33 млн. рублей в год. Оно и понятно: жизнь у чиновника одна, и прожить ее надо так, чтобы о твоем аресте тайно мечтали ФСБшники, а последний твой вздох перерос во всенародный праздник. Вот спецухе Томска повезло: уже третьего мэра повинтили. Единоросса Ивана Кляйна заковали в наручники прямо во время видеоконференции. Только за 2019 год этот трудяга задекларировал 291 млн. рублей, не считая доходов супруги, исчислявшихся в 133 млн. Кляйн являлся одним из самых богатых мэров России, и явно собирался улучшить результат, если бы силовики не вырвали его задницу из мэрского кресла. Время передела беспощадно к трудоголикам.

Не лучшие времена настают и для бункерного сидельца. Джо Байден, опережающий любимца Донни в президентской гонке, явно не в его вкусе. И из каждого скрепного подъезда уже несет демократическим запашком, который неприятно режет глаза, вяжет язык и выкручивает руки. Лавров, промыв очки божьей росой, принялся усиленно лгать о том, как в Германии могли травануть Навального. Вся эта история настолько мутная, что до истины уже не докопаться, а любая попытка нарыть что-то новое грозит обернуться репутационными потерями для любого пытливого. Хотя какие тут могут быть потери, когда на репутации МИДа клейма ставить негде – вся ушла в лошадиные ноздри Лаврова вместе с аргентинским порошком. Впрочем, потряхивает не только конюшню на Смоленской площади: сошел с лица и глава Сбера – Герман Греф, призвавший готовиться к радикальным санкциям от США. "Скорее всего, будет микширован конфликт с Китаем. Восстановление Североатлантического альянса с Европой. Скорее всего, продолжатся какие-то сложности и попытки применять санкционные практики в отношении России", - поделился прозрениями Греф и пророчески добавил: "Следующие санкции могут быть очень радикальными, могут привести к очень существенному дисбалансу в мировых отношениях".

И пещера уже готовит ответ: она аккумулирует все постсоветские силы, еще способные конструировать и вытачивать детали, для изготовления самой могучей "вундервафли", способной стать оружием "Судного дня". Она не для серийного производства, а для души свихнувшегося лубянского маньяка. Когда исчерпаются все деньги и лживые аргументы, когда лысая крыса забьется в темный угол самого глубокого бункера, уже вырытого под какой-нибудь "Плешивой горой", когда проиграно будет все – в эту самую минуту в небо взмоет супер-махательная водородная хрень, способная засрать все, что только можно, на своем пути, после чего взорваться победоносным салютом, отправив человечество к динозаврам. И напрасно блаженные обыватели твердят мантру о "невозможности нанесения удара по своим же яхтам и виллам". У красного фашизма своя логика, вывернутая наизнанку, и нормальному человеку ее не постичь. Для бьющихся в имперском припадке упоротых сектантов, вся планета – один гигантский алтарь для массовых жертвоприношений в период их столетней "черной мессы".

Самое главное заблуждение человечества – недооценка опасности путинизма именно как вируса, коим уже много лет активно инфицируется политический истеблишмент. История с Трампом, испытывающим странную "симпатию к парню, с которым хочется поладить", еще явно не закончена, и ждет своего финала. И каким он будет, зависит уже не от Дональда Фредовича. Пушистый Макрон, прикормленный Шредер, карманный Берлускони, сговорчивая Меркель – вот далеко не полный список пациентов, соприкоснувшихся с симпатичным и обаятельным "разведчиком", в глазах которого плещется похоть побежденного "совка". Он их еще очарует, и не только их; еще сделает ряд соблазнительных предложений, прежде чем подарить "счастливый билетик в рай". Жаль, что оценить эту щедрость многие уже не успеют…

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