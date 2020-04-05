И изрек г*вноуст кремлевский, обращаясь к черни непричесанной: "Значь-так, пещерные мои волосатики. Коронавирус этот лютой гадостью оказался, а каким образом он вырвался на волю, и откуда – не ваше холопье дело. И спасать вас моя братва не собирается. Не для того казну захватывали, чтобы бабло святое на вас, смердов, тратить. Так что – сами, сами. Кто выплывет – тот молодец, с того и налог сдерем за живучесть, а кто закашляется насмерть – туда и дорога. У нас - спартанский забег на выживание, нам убогие на "зоне" не нужны!.. А ты, бизнес – заплати и сдохни!", пишет Саша Сотник для Сотник ТВ.

И подписал он соответствующие Указы, наделив ФСО правом использовать военную технику. Это означает, что по результатам подковерного мордобоя между ФСО и ФСБ Патрушеву с Бортниковым приказано утереть кровавые сопли. Золотов выиграл этот раунд и получил приз. Именно ему поручено кормить свинцом и утюжить бронетехникой недовольные массы, которые достаточно скоро начнут выползать на улицы в поисках пропитания. А, поскольку легальных путей для заработка на еду в городах попросту не будет – этот быдло-гоп-коллектив, воспитанный отбитыми на всю голову пропагандонами, отправится на большую дорогу в поисках легкой добычи. А добычей для них будут лоховатые граждане, старички да травоядные очкарики. Надо ли говорить, что на большую дорогу выйдет также и отмороженное на все фуражки ментовьё и прочие росгвардейцы? Тут-то и начнется русский "плей-офф": кто не спрятался – волк не виноват. Уноси готовенького, неси новенького!

С другой стороны, за что боролся плебс, до блеска в черепе промытый патриотическим бредом – то и получит. "Не жили богато – нехрен начинать. Нас дерут – а мы крепчаем" - и еще дюжина подобных присказок успокоят мятежные головы перед пышными имперскими похоронами, в которых роль покойников будут играть они сами. Сыграют убедительно. Упокоятся навсегда.

Минэнерго РФ готово возобновить переговоры с Саудовской Аравией по сделке ОПЕК+ "Если у стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК будет такое желание, я такого варианта не исключаю", - сказал Александр Новак. И так серьезно сказал на "Эхе Газпром-Миллера", что аж позвонки затрещали в припадке покорности. Только это зря. Саудовские принцы с Трампом-то беседуют "через плечо", хотя и с уважением, которое зиждется на уверенности, что он избран американским народом в результате честного голосования. А к путинистам отношение совсем иное. Кто вы? – "Промокашки" подзаборные, возомнившие себя властителями планетарного масштаба. А таких "Промокашек" надо жестко учить – так, чтобы навсегда.

Вот саудиты и засучили рукава. И дожмут, даже не сомневайтесь. Расклад таков, что, если в ближайшие 2-3 месяца цены на нефть не стабилизируются в районе 30-40 долларов за бочку – распальцованным пацанам придется заливать бетоном скважины и забывать о нефтедобыче навсегда. А это означает, что госпожа Углеводородица скончалась, и теперь надо либо учиться что-то производить самостоятельно, либо по-быстрому распродавать все, что еще звенит в казне и закрывать лавочку под названием "Имперская Россия". И какое-то шестое чувство подсказывает, что именно последний вариант и будет выбран. В этом случае Путин становится лишним колесом в телеге, от которого просто необходимо избавиться.

Сделать это в новых реалиях проще простого. Путин сам дает толчок к бесповоротному распаду, разрешая регионам "закрывать врата", что является даже не стимуляцией упражнений по федерализации, а репетицией будущего парада суверенитетов. Потому что, когда через год-полтора рассеется эпидемиологический дым – вдруг выяснится, что Москва регионам больше не нужна. Они справились сами, и на кой ляд теперь эта кремлевская свора, состоящая из пафосных дармоедов с замашками уголовников?

Есть подозрение, что "околокремля" взвешивают эти опасности, равно как и вариант, что миру однажды станет известно, откуда подул ветер пандемии. Ведь когда человечество откашляется, оплачет и оплатит свои потери – оно непременно захочет узнать: где изначально был прописан прародитель коронавируса. И если выяснится, что к этому причастна Россия – неважно, было это сделано специально или так сложились обстоятельства – в новых условиях человечество вряд ли захочет еще раз сыграть в эту биологическую "русскую рулетку". Для него будет проще закрыть "имперский проект" на 1/7 части суши. Точнее – подтолкнуть падающего, со всей ницшеанской решительностью. И в этом случае Путин опять – абсолютно лишняя фигура, как пятый туз в колоде.

Какой вариант ни возьми – всюду Путин лишний. Его несчастье – он не крыса губернаторская, не может написать Заявление по собственному желанию, как Архангельский губер Орлов или глава республики Коми. Эти двое так резво рванули с "Титаника", что общее настроение губернаторского корпуса не понял только идиот.

Близится развязка. Это – та самая ситуация, которую не мог предсказать никто, задаваясь риторическим вопросом: "Это что же такое должно случиться, чтобы вся эта отполированная фашизмом конструкция покосилась и обрушилась?" А вот что: пандемия, запустившая механизмы мирового экономического кризиса и злые саудиты, обнулившие цены на нефть, на которой так сладко жировал, тащась от собственного "невъебенства" доморощенный питерский фашист.

Gameover, Вовочка. Теперь даже шантажировать ядерной бомбочкой бесполезно. Не до тебя. Засунь её себе в задницу и – смотри, не закашляйся. Коронавирус близко.

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