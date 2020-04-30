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30 квітня • оновлено в 18:26
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Аnti-colorados
Аnti-colorados
Український блогер Всі статті автора

Саудиты убивают россиян их же собственным оружием

2.5т
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Так вот. Лишь после этой отмашки в прессе пошли другие тексты. Понятно, что она уже имела массу материалов такого характера, но пока не было отмашки, писать такое было опасно. А после того, как Песков, с поникшими усами, сам сказал, что дело – дрянь, пошли другие публикации, например:

"Война за нефтяной рынок Европы, вспыхнувшая после выхода России из союза ОПЕК+ в марте, похоже, завершается в пользу Саудовской Аравии. Предложив двузначные скидки и вложив 1 млрд долларов в покупку акций энергокомпаний ЕС, государственная королевства Saudi Aramсо смогла потеснить российских поставщиков на рынке, где они хозяйничали десятилетиями.

Крупнейшие европейские нефтепереработчики, включая британскую Shell, французскую Total, австрийскую OMV, а также испанские Repsol и Cepsa, резко увеличили закупки саудовской нефти по цене на 10,25 доллара к Brent, следует из данных Argus. Поставки Saudi Aramcо через порт Роттердама, один из крупнейших нефтяных хабов на Северо-Западе Европы, с начала апреля достигли 1,42 млн тонн и вдвое превышают уровни марта.

Поставки российского сорта Urals, напротив, рухнули на 41%, до 935 тысяч тонн. Польша практически полностью отказалась от морских поставок сырья из России. Лишь одна партия размером 66,5 млн тонн прибыла в порт Гданьска в апреле, что почти в 6 раз ниже мартовских закупок (377 тысяч тонн)".

Но и это не все. Старший аналитик "Альфа-Банка" Никита Блохин вот как характеризует сложившуюся ситуацию:

"Саудовская нефть захватила огромную долю европейского рынка. Интересы двух крупнейших экспортеров нефти сталкиваются на обоих (ключевых) направлениях – европейском и азиатском – в попытке ухватиться за ключевой рынок конкурента, мы видим, как один игрок выдавливает другого в борьбе, практически лишенной смысла. Тем не менее, в мире, где 20 долларов за баррель – новый уровень сопротивления, а спрос достиг 25 -летнего минимума, действует принцип "объемы в обход марже".

А ведь полтора месяца назад министр энергетики РФ открыто бросал прессе свое мнение о том, что Саудовская Аравия – слабое звено на рынке нефти и будет вынуждена сойти с дистанции. Между прочим, этот деятель до сих пор работает на своей должности, хотя его голова, на серебряном блюде, с лежащим рядом языком, должна бы находиться в Рияде.

Хотя, он вряд ли озвучивал собственные мысли, а повторял то, что говорил Путин. Возможно, он даже не повторял путинских речей, а ему было поручено сказать именно это, чтобы пресса вздрогнула и она это сделала, а у саудитов – "упала планка".

В общем, вряд ли он смог бы так хамить саудитам от себя лично. А это значит, что блюдо остается все тем же серебряным и все в том же Рияде, только вот голова там должна быть лысая, а рядом даже не язык, а что он там про дедушку рассказывал? Такой натюрморт мог бы как-то поправить ситуацию, а пока – вот что пишут уже британские СМИ, Рейтерс.

"Бороться за рынок российским нефтяникам сложно. Сорт Urals c отгрузкой из Новороссийская на вторник, 28 апреля, стоил 16,83 доллара за баррель. Поскольку экспортные пошлины взимаются исходя из цен конца февраля и начала марта и составляют 52 доллара за тонну, с учетом расходов на транспортировку, поставки российской нефти за рубеж становятся убыточными.

По середину прошлой неделе каждый баррель, проданный через Приморск, приносил 8,13 доллара убытка, а через Новороссийск – 6,51 доллара. Ситуация несколько улучшится с мая, когда экспортная пошлина уменьшится до 6,8 доллара за тонну. Впрочем, этого будет недостаточно, чтобы компании смогли выйти в прибыль: экспортный нетбэк, по расчетам Reuters, будет около нуля".

Но самое главное даже не это. 20 лет подряд Москва торговала по одним и тем-же откатным схемам. Это значит, что она никогда не работала именно в условиях рынка и конкуренции, не умеет она этого и сейчас, а саудиты сломали именно это. Но вот времени у россиян учиться правилам поведения в конкурентной среде – нет, поскольку остальные игроки это умеют делать без проблем. Для этого нужны профи, а не Сечины и Шредеры, и уж точно – не самодуры типа Путина. В общем, за что боролись, на то и напоролись. Саудиты убивают россиян их же собственным оружием.

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Автор
Аnti-colorados Аnti-colorados
Теми
російська економіка Світові ціни на нафту
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії нафта
Джерело
Джерело: defence-line.org
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Куреза Александр
Куреза Александр
ОТВЕРБЛЮДИЛИ ПУТЛЕРА САУДИТЫ, ОТВЕРБЛЮДИЛИ!!!!
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