"Сатана у нас вже править!" РПЦ захотіла внести Бога до Конституції РФ: росіяни в люті

Патріарх Кирило запропонував вписати в Конституцію Росії згадку про Бога.
З такою ініціативою глава РПЦ виступив на святкуванні 11-річчя його інтронізації, повідомив спікер Володимир Легойда.
"Давайте молитися, трудитися, щоб і в нашому Основному законі згадувався Бог. Тому що більшість російських громадян в Бога вірять", – запропонував Кирило.
"Якщо в гімні може бути "Збережена Богом рідна земля", чому про це не може бути сказано в нашій Конституції?" – пояснив він.
Патріарх Кирило і Путін
unpp.com.ua
Пропозиція Кирила викликала бурхливу реакцію росіян в соцмережах, вони жартома запропонували на цьому не зупинятися і далі "терзати" Основний закон.
"І про горілку треба, тому що багато хто п'є. Хоча, смаки ж різні у громадян. Краще більш розширений термін використовувати, алкоголь", "Сатана нам ближчий", "Світська держава все?" "Це Конституція, а не Біблія!" "І Сатану, інакше дискримінація виходить", "Бідна конституція. Її вже згвалтували збоченим способом", "Сатана у нас править", – пишуть вони.
Як писав OBOZREVATEL, раніше в Москві помер скандальний протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін, який ненавидів України і підтримував агресію Путіна.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.