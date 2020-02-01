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1 лютого • оновлено в 20:02
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"Сатана у нас вже править!" РПЦ захотіла внести Бога до Конституції РФ: росіяни в люті

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Патріарх Кирило запропонував вписати в Конституцію Росії згадку про Бога.

З такою ініціативою глава РПЦ виступив на святкуванні 11-річчя його інтронізації, повідомив спікер Володимир Легойда.

"Давайте молитися, трудитися, щоб і в нашому Основному законі згадувався Бог. Тому що більшість російських громадян в Бога вірять", – запропонував Кирило.

"Якщо в гімні може бути "Збережена Богом рідна земля", чому про це не може бути сказано в нашій Конституції?" – пояснив він.

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"Сатана у нас вже править!" РПЦ захотіла внести Бога до Конституції РФ: росіяни в люті

Патріарх Кирило і Путін

Патріарх Кирило і Путін

unpp.com.ua

Пропозиція Кирила викликала бурхливу реакцію росіян в соцмережах, вони жартома запропонували на цьому не зупинятися і далі "терзати" Основний закон.

"І про горілку треба, тому що багато хто п'є. Хоча, смаки ж різні у громадян. Краще більш розширений термін використовувати, алкоголь", "Сатана нам ближчий", "Світська держава все?" "Це Конституція, а не Біблія!" "І Сатану, інакше дискримінація виходить", "Бідна конституція. Її вже згвалтували збоченим способом", "Сатана у нас править", – пишуть вони.

"Сатана у нас вже править!" РПЦ захотіла внести Бога до Конституції РФ: росіяни в люті
"Сатана у нас вже править!" РПЦ захотіла внести Бога до Конституції РФ: росіяни в люті
"Сатана у нас вже править!" РПЦ захотіла внести Бога до Конституції РФ: росіяни в люті
"Сатана у нас вже править!" РПЦ захотіла внести Бога до Конституції РФ: росіяни в люті
"Сатана у нас вже править!" РПЦ захотіла внести Бога до Конституції РФ: росіяни в люті
"Сатана у нас вже править!" РПЦ захотіла внести Бога до Конституції РФ: росіяни в люті
"Сатана у нас вже править!" РПЦ захотіла внести Бога до Конституції РФ: росіяни в люті
"Сатана у нас вже править!" РПЦ захотіла внести Бога до Конституції РФ: росіяни в люті

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Москві помер скандальний протоієрей РПЦ Всеволод Чаплін, який ненавидів України і підтримував агресію Путіна.

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Володимир Путін Патріарх Кирило
Місце
Росія
Тег
РПЦ
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Кубанский Николай
Кубанский Николай
Обозреватель показывает этой статьёй, что в России имеется демократия. В России обсуждаются любые вопросы. Опять же, как гражданин России, патриарх Кирилл имеет право на инициативу и свое мнение.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Кубанский Николай, это называется по-другому--МРАКОБЕСИЕ.
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Кацы-ваш бог путя!А,так у ваших мозгах и вашим разумом правит диавол и черные силы зла!
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