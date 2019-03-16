Вивернуть кишені. Як США відберуть гроші Путіна і Кадирова

Палата Представників ухвалила закон, який доручить американським спецслужбам перевірити активи президента Росії Володимира Путіна і глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова. Через агресивну політику Штати планують вдарити по найбільш болючому місцю керівництва РФ — мільярдних активах, які заховані в офшорах по всьому світу.

Чим володіє "еліта" Росії і як санкції можуть підірвати статки її представників — розбирався OBOZREVATEL.

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Штати серйозно взялися за перевірку офшорних грошей президента Росії Володимира Путіна і лідера Чечні Рамзана Кадирова;

За даними ЗМІ, президент РФ володіє мільярдами доларів через підставні фірми. А Рамзан Кадиров останнім часом встановив тісні зв'язки з посібникам держав Перської затоки. З ними його пов'язують як бізнес, так і роль посередника Кремля;

Результати розслідування американських спецслужб прямо залежать і від намірів США, і від прямої зацікавленості Саудівської Аравії — одного з лідерів Близького Сходу.

Що вирішили в США

Через агресивну політику Володимира Путіна Палата Представників прийняла закон "Про транспарентність" де зобов'язала спецслужби повністю перевірити фінансові активи Володимира Путіна за межами Росії. На це їм дається 180 днів. Паралельно таке розпорядження віддали і щодо Рамзана Кадирова.

Такий крок американський істеблішмент пов'язав із убивством російського опозиціонера Бориса Нємцова в 2015 році. Нагадаємо, що за виконання і організацію вбивства покарання понесли 5 чеченців. Їм дали тривалі тюремні терміни — від 11 до 20 років. Щоправда, замовника вбивства так і не знайшли.

Володимир Путін

Водночас неофіційно відомо, що цією людиною міг бути саме лідер Чечні. Побічно на це і натякають у Вашингтоні, вимагаючи повністю вивчити як можливу причетність керівництва РФ до злочину, так і перевірити його фінансові активи за межами країни.

Скільки грошей Путін і Кадиров зберігають за кордоном

Володимир Путін — один із найбагатших людей планети. Принаймні до такого висновку дійшли журналісти ВВС. Вони впевнені, що лідеру РФ в офшорах і через підставні компанії належать мільярди доларів, майно, а також акції великих нафтових компаній.

За найскромнішими підрахунками, мова може йти щонайменше про 40 мільярдів доларів. Є ймовірність, що за грамотного розслідування на ці активи можна вийти.

Правда, як вважає екс-глава Донецької військово-цивільної адміністрації Олександр Кіхтенко, у Путіна так багато грошей, що він навіть не відчує санкції з боку спецслужб США. Він упевнений, що лідер Кремля зберігає свої гроші не в одній валюті, не в одному місці або не в одному виді коштовностей.

На окрему увагу заслуговує і Рамзан Кадиров. Одним із основних його заробітків є російський бюджет, а також тісні зв'язки з керівництвом РФ. Про багатства лідери Чечні знають усі, хоча регіон є дотаційним. Достатньо лише подивитися хороми, в яких мешкає Кадиров, а також тих зірок світового рівня, які приїжджають у Грозний на гастролі.

У законі Палати представників є також цікавий пункт. У документі прописано американським спецслужбам перевірити всі фінансові активи Кадирова, а також вивчити всі його можливі офшори, зокрема в Саудівській Аравії й Об'єднаних Арабських Еміратах.

Король Саудівської Аравії і Рамзан Кадиров

Річ у тому, що за останні роки він встановив тісні відносини з правлячим домом королівства, зокрема з королем Сальманом бен Абдель Азіз Аль Саудом. Як пише "Открытые медиа", завдяки посередництву Кадирова король здійснив офіційний державний візит у Москву в жовтні 2017 року. Саме лідер Чечні й став основним переговірником між Кремлем і країнами Перської затоки.

"Без Кадирова, який встановив за останні рік тісні зв'язки з правлячим домом королівства, цей візит було б організувати складніше, розповіло джерело, близьке до адміністрації президента, що також підтвердили двоє федеральних чиновників. Не виключено, що за свої дипломатичні зусилля Кадиров буде так чи інакше винагороджений, говорить ще один чиновник, близький до адміністрації", — зазначає видання.

Чечня є дотаційним регіоном. Бюджет Росії не гумовий, а апетити команди Кадирова ростуть. Саме тому інвестувати в регіон активно залучають близькосхідних мільярдерів.

Як пише ВВС, саудівські шейхи готові дати мільярди на нові проекти: будівництво хмарочоса "Ахмат-Тауера", готельний комплекс Canvas, Міжнародний університет у Грозному, торговий центр "Грозний Молл" та інші.

Проект "Ахмат-Тауера" Пікабіа

Водночас найчастіше високопоставлені чеченці зустрічаються з представниками Саудівської Аравії, Бахрейну та Об'єднаних Арабських Еміратів. Віднедавна в сфері їхніх інтересів опинилася ще й Лівія.

Там Кадиров відчуває себе майже як "свій". По-перше, на фоні конфлікту в країні, а також посилення терористів — саме кадировські силовики й виконують "чорну" роботу із усунення супротивників. По-друге, Кадиров є посередником під час вирішення політичних питань.

Чим небезпечні американські санкції

На думку російської опозиціонерки Ольги Куронсової, все залежить від рішучості Сполучених Штатів, а також бажання Саудівської Аравії.

"Тут все досить складно, адже це зовсім інша країна і вони будуть приймати рішення про силу фінансових санкцій. У будь-якому випадку та ж Саудівська Аравія оцінить — на скільки їм вигідна дружба з Рамзаном, як він може відстоювати інтереси і впливати на процеси. Ось із такої позиції вони й будуть приймати безпосереднє рішення", — пояснила OBOZREVATEL Курносова.

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У той же час Перський регіон залишається одним із ключових для Росії і Штатів. США мають тісні стосунки з Туреччиною, Саудівською Аравією та Ізраїлем. Багато в чому ця дружба допомагає стримувати Іран, а також за необхідності проводити точкові операції в Сирії, Афганістані та Іраку. Росія ж навпаки всіляко підтримує Іран і намагається перехопити ініціативу в дружбі з Анкарою та Ер-Ріяд. Частково це їм вдається.

Ще один важливий пункт у цьому трикутнику — нафта. Аравія є одним із ключових гравців на світовому ринку, що надає країні додаткову цінність у регіоні і в світі загалом.

На думку російського економіста Дмитра Нєкрасова, американські спецслужби і так стежать за фінансами перших осіб РФ, тому в цьому нічого нового немає. Єдине, що тепер може спливти якась інформація, яку раніше офіційні особи Вашингтона оголосити не могли.

"Щодо мільярдних рахунків Путіна на Заході, я думаю, що це значною мірі міф. Зрозуміло, що є якісь гроші, які використовуються для операцій за кордоном, але сприймати їх як винятково "гроші Путіна", було б досить дивно. Це альтернативний бюджет, у Росії є поняття так званого "басейну", куди часто великі компанії змушують, як кажуть, скидатися. З нього вирішують найрізноманітніші завдання, від підтримки прокремлівських політичних сил — до будівництва фонтанів або доплат чиновникам у конвертах, які не передбачені базовим бюджетом. Очевидно, що ті самі "ЛНР" і "ДНР" утримуються з того ж "басейну", як і операції щодо якихось дій у США та інше", — пише в блозі на OBOZREVATEL Нєкрасов.

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