Президент США Джо Байден доручив американським спецслужбам вивчити дані, щоб покарати Росію через отруєння опозиціонера Олексія Навального. – Ред.

Про якесь перезавантаження у відносинах поміж США і Росією не може йтися. Це випливає з виступів Макфола (Майкл Макфол – американський дипломат. – Ред.) з цього приводу, дуже близької людини до Адміністрації Байдена і цілком інформованої.

Як видно з його останніх інтерв'ю, про перезавантаження відносин поміж Росією і США навіть не йдеться. Питання насправді стоїть про те, наскільки великою буде глибина нових можливих санкцій. Чи будуть це якісь жорсткі санкції, найпотужніші, які призведуть до незворотних наслідків, або ж це буде якийсь помірний варіант. Саме про це стоїть питання.

Байден отримає всі позитивні відповіді від американських спецслужб із приводу діяльності Росії. Це і її участь у втручанні в американські вибори, і афганська історія про вбивство Талібаном американських військовослужбовців, і хакерські атаки на американське відомство. Кремлівський агент Сноуден ще з 2013-го відкрив дорогу до хакерських атак цифровим спецслужбам. Цілком очевидно, що Москва цим скористалася.

До речі, хакерські атаки припали на Міністерство фінансів США тому, що саме воно готує документи до виконання. У Кремлі хотіли отримати доступ до інформації та дізнатися, хто ж потрапить під ці санкції.

Усі ці події можуть спровокувати ухвалення в найближчі тижні найжорсткіших санкцій щодо Москви.

Але.

Москва зараз затіяла довготривалу історію зі спробами зупинити цей процес. Згода Путіна взяти участь у Давоському форумі, можливо, викликана бажанням спробувати хоч якось публічно пом'якшити позиції США, а по-друге, надіслати американцям меседж, що перспектива Договору СНО-III (про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь. – Ред.) безпосередньо залежить від санкційної політики Вашингтону. Якщо вона буде занадто жорсткою, Москва не піде на підписання ніяких ракетних угод.

А це принципове питання для США і для Байдена, який усе життя займається ракетною безпекою. Тому Вашингтон може на якийсь момент вступити в переговори і тим самим відтермінувати ухвалення найжорсткіших санкцій із прирівненням Москви до країн-спонсорів тероризму. Це окрім персональних санкцій, які дійсно можуть бути нищівними щодо низки великих олігархів, близьких до Путіна.

Москва докладає зусиль. Мені відомо, що на інавгурацію Байдена намагався потрапити Анатолій Чубайс (спецпредставник президента Росії зі зв'язків із міжнародними організаціями. – Ред). Йому запрошення не дали, там був присутній тільки посол Росії. Тож прямі переговори ще й не почалися. Все на дистанції. І навіть якщо Путін виступить у Давосі онлайн, все одно якісь представники з боку Росії і США будуть присутні на форумі фізично.

Не заперечую ймовірності, що Москва через глобальний порядок намагатиметься встановити контакти з американцями.