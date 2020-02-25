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25 лютого • оновлено в 17:57
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Санкції проти Росії і особисто Путіна: економісти дали прогноз

2.8т
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Американські конгресмени і сенатори періодично вимагають введення санкцій проти Росії, але багато чого так і залишається вимогою і не втілюється в реальність.

Про це OBOZREVATEL сказав російський економіст Слава Рабинович, коментуючи заклик сенаторів від Демократичної партії ввести нові санкції стосовно Росії за втручання у майбутні президентські вибори. Окрім цього, американці також вимагають ввести санкції і проти президента РФ Володимира Путіна.

"Важко сказати, наскільки цей заклик серйозний, треба детальніше розібратися. Нагадаю, що американські конгресмени і сенатори періодично вимагають різних санкцій проти Росії, але багато чого так і залишається вимогою", – наголосив фінансист.

Санкції проти Росії

Санкції проти Росії

Обозреватель

З думкою Рабиновича погодився і його російський колега Дмитро Травін, додавши, що навряд чи санкції колисьь введуть проти Путіна особисто.

"Проти Путіна санкції ніколи не введуть", – запевнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Роснефть" зіткнулася з великими проблемами при експорті нафти через нові санкції. Відразу кілька покупців зажадали негайно прибрати Rosneft Trading з усього ланцюжка поставок.

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Автор
Катерина Іванова
Теми
Вибори в США Санкції проти Росії
Особи
Дмитро Травін Слава Рабінович Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Kozak Ladya
Kozak Ladya
Да, прямые санкции против непосредственно Путина никто вводить не будет, но финансовые потоки возможно отследить и заморозить. Санкции против всяческих "нефтей" и "газов" тоже очень больно бъют по бюджету. Это не бульдозером по помидорам и персикам.
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