Об "обнулении" президентских сроков Путина публично или в кулуарах не высказались только ленивые, безразличные, аполитичные или не имеющие для этого даже нецензурных слов. Неужели это событие исторически так важно? Или кто-то всерьез надеялся на скорую смену элит в кремлевских коридорах?

С учетом реалий политического режима в России и ментальности большинства россиян - иначе и быть не могло. Фигур, сопоставимых с Путиным по масштабам и объединяющей "скрепной" роли для населения, по факту нет ни в его окружении, ни в оппозиционной среде – об этом российские идеологи и функционеры неустанно заботились десятилетиями. Закон и правосудие в постсоветских странах и особенно – в России – высокопарные, но несерьезные, формальные категории. Это - не то, что вообще стоит обсуждать всерьёз. И Путин все равно выиграл бы любые текущие выборы или референдумы, не только благодаря манипуляциям и вопреки своей нынешней не высокой популярности, но и потому что при отсутствии достойных альтернатив, люди бы проголосовали за "стабильность" – привычную говорящую голову в телевизоре, вещающую о величии и неосязаемо грандиозных успехах.

Инфантильность тяготеет к художественным эффектам телевещания, подменяя ими ощущение опостылевшей реальности. Российская пропаганда всегда очень успешно использует этот нюанс общественного сознания. Украинцам так же не понаслышке знакомо предвыборное могущество доминирующего присутствия в телеэфире даже начинающего и весьма сомнительного политика.

Да и привычка – что поделать с силой её влияния на широту вечно рефлексирующей души обывателя? Попрощаешься, чего доброго, с надоедливой обыденностью последнего двадцатилетия, а некое гипотетически возможное "новое" возьмет и не заполнит образовавшуюся пустоту раздутым эго великодержавной нации. Придется сублимировать – сбрасывать внутреннее напряжение путем творческого преображения действительности – созидательного труда, с которым дела традиционно складываются не очень хорошо. Падающие спутники и самолеты, качество "доморощенных" автомобилей и, среди прочего, многократно продекларированная, но всё никак не состоявшаяся модернизация крайне отсталой для такой большой и амбициозной страны экономики – тому красноречивые свидетельства. Так что – лучше перестраховаться и не рисковать коллективным "душевным здоровьем".

Зачем же тогда в обществе, неизменно апатично проглатывающем любые злоупотребления и несуразности псевдодемократической власти, нужна вся эта организационно и финансово весьма обременительная фикция с "космическими" инициативами Терешковой, поправками, всенародными голосованиями? Всем ведь, так или иначе, понятен суррогатный характер данных акций. Многое бы изменилось, если бы Путин, по истечении срока своих полномочий, просто, как ни в чем не бывало, в обычном для себя бесцеремонном стиле продолжил бы занимать монархический трон? Какое-то недовольство высказали бы зарубежные "коллеги", не очень внятно повозмущались бы внутренние оппозиционеры – "предатели" и "грантоеды", пришлось бы "принципиальным правоохранителям" "немножко" погонять по площадям и препроводить в изоляторы наиболее активную часть сторонников демократических ценностей… Почитатели же путинизма повсеместно бы рассуждали о судьбоносности для "великой державы" преемственной неизменности сильной, нравственной и патриотичной власти. Ведь нечто подобное и даже гораздо более вопиющая беспринципность в международной политике, органично характерны для современной России. При этом руководство "последней империи" традиционно не склонно обращать особое внимание на международное право, внешнее негодование и отечественных критиков.

Вместе с тем, современный российский авторитаризм, во всей совокупности его фигурантов и институтов, прекрасно осознает рост фрустрации и недовольства населения, в своей основной массе давно утратившего былой относительный достаток и даже эфемерную уверенность в завтрашнем дне.

Путин и его последователи, взращенные на идейных почвах советских партийных школ и структур госбезопасности, прекрасно знакомы с основами марксистско-ленинской догматики. Естественно, им известна примечательная работа Владимира Ленина "Последний клапан", надо признать, весьма метко характеризующая столыпинскую аграрную реформу 1906 года в качестве того самого клапана, через который выпускается чрезмерное давление в "кипящем сосуде царского самодержавья". Собственно говоря, подобные косметические, кардинально не решающие глубокие социальные проблемы мембраны, регулярно использовали для обеспечения своего выживания не только российская монархия последних лет существования, но и сама советская власть – в виде сонма идеологических штампов и раскручивания классовой ненависти. Какой исторический результат этим сторонникам "политической пневматики" принесли запоздалые и неконструктивные имитации социальных реформ – всем хорошо известно.

Нечто схожее, ввиду паталогического отсутствия критичности и креативности мышления, предпринимает и нынешнее российское руководство. Не имея ни желания, ни возможности, ни мандата от влиятельных олигархов в части осуществления реальных общественных преобразований, оно из года в год покрывает постепенно закипающий "чайник имперской России" всё новыми клапанами сброса напряжения. Большая часть таких устройств, правда, почему-то отводит "политическое давление" за пределы федерации, вызывая процессы конфликтного кипения, в частности, в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и в иных регионах, где Россия считает возможным проявить свою агрессивную удаль. Не исключено, что очередной "свистящий носик" будет вскоре припаян к российскому чайнику с прицелом на кризисную и несговорчивую ныне Беларусь. В больном "великодержавными амбициями" российском обществе все эти средневековые способы национального самоутверждения до сих пор приносили власти политические дивиденды.

В качестве одного из "новомодных" клапанов нейтрализации острого социального недовольства, выступает и вся эта абсурдная трагикомедия с "обнулением" периода путинского правления, номинально, как будто бы, поддержанным народным волеизъявлением. Обрести политическое бессмертие вождю и его сателлитам очень хотелось, но сделать это, в условиях отсутствия былого преобладающего обожания в народе, необходимо было максимально корректно. К бессодержательной политико-нормативной показухе, как советский юрист, воспитанный на традициях декларативности, а не действенности права, Путин вообще испытывает особую склонность. Вспомним хотя бы все эти смехотворные, с точки зрения цивилизованного международного права, "референдумы" и "выборы" в Крыму и на Донбассе. Поэтому формализм привычно не стал проблемой и истинное содержание процесса было погребено под ним с феерическим гротеском.

Поспособствуют ли все эти ухищрения сохранению среднесрочной целостности перегретого, ощетинившегося пароотводящими деталями и раздувшегося до размеров самовара, российского чайника – будет зависеть от динамики ментального созревания российского общества. Которое, в какой-то мере – неожиданно для самого себя, теперь уже не является монолитной массой лишенных индивидуального мировоззрения проводников "генеральной линии" авторитарно-олигархического бомонда. Ныне негодуют не только официально идентифицированные оппозиционеры, гражданские активисты и трендовые политические блогеры. Недоумение и неприязнь к властному беспределу "поселилась" в житейских разговорах и даже сокровенных - "кухонных" пересудах. Более того, в беседах с украинскими родственниками, в тональности суждений граждан "великодержавной" уже исчезли заносчивые претензии на доминирование и бескомпромиссное обладание истиной в последней инстанции. А это о многом говорит, согласитесь! Как и неприкрытая ненависть преобладающей части россиян к "раскрученным" путинским пропагандистам с многомиллионными капиталами, воплощенными в зарубежной недвижимости, офшорных банковских счетах и учебе отпрысков в ведущих западных университетах. А на бесчисленные вопросы российских пользователей социальных сетей и комментаторов новостных лент, обращенные, видимо, высшему разуму - "кто же за это голосовал, если все, кого я знаю, были категорически против?" - ответы могут дать только сами вопрошающие. Сообща.

И если адекватная версия реакции на данную дилемму не придет им в голову, то усугубляющийся экономический кризис, вызванный снижением спроса на энергоносители и истощением их запасов, санкциями, а также хронической ресурсной зависимостью экономики России, обязательно в итоге поможет сориентироваться. Ну и не забудем о совести, самоуважении и глубинной народной мудрости. Под воздействием кризисных обстоятельств, они же должны когда-нибудь проснуться?