Ведомство Лаврова уже дважды – 27 марта и 3 апреля вносило в ООН резолюции о снятии санкций с РФ в связи с пандемией гриппа. Оба раза Москве отказывали и 25 апреля Лавров от такой безнадёги и отчаяния заявил в программе "Большая игра" на телеканале Россия-1, что некие "старшие товарищи" в Евросоюзе и в НАТО запрещают всем остальным странам получать помощь от РФ для борьбы с коронавирусом.

В качестве примера Лавров сослался на случай, якобы имевший место. Якобы один из старейших и ведущих футбольных клубов в Европе обратился к некоему российскому фонду за разрешением купить какие-то "элементарные вещи". Фонд разрешил, но клуб вскоре отказался от покупки, мотивируя тем, что правительство запретило её по указанию от "старших" стран. Лавров закончил свой пассаж призывом ко всем странам не боятся "старших товарищей", а смело, как Италия, просить и получать помощь от России.

В результате спич Лаврова стал смесью из анонса большого "аттракциона невиданной щедрости" и рекламы метода быстрого превращения стран Европы в новые субъекты РФ. Как может работать этот метод более детально за пару дней до спича Лаврова рассказал профессор Соловей, оперируя, как обычно, данными своего эксклюзивного источника в Кремле. Заодно профессор рассекретил этот источник и сообщил о давнем существовании в Москве закрытого клуба "Любителей философии стоиков". Помимо профессора в этот клуб вхожи также люди из Кремля и обсуждают там не только тексты древних греческих философов.

РФ единственная территория на планете, где все поведены на теории заговоров и конспирологии. По этой же причине слово конспирология в РФ объявлено бранным по принципу: на их плохой заговор ответим нашим хорошим заговором. Это как на их плохие "цветные" революции, которые в СССР называли контрреволюционными капиталистическими переворотами, ответим хорошими социалистическими революциями, а "русской весной" на "арабскую весну".

На уровне теории анализ извращений российской ментальности – занятие по-своему увлекательное, в извращениях на России действительно знают толк. На уровне практики всё не так занимательно, и даже печально. Профессор Соловей рисует, с ссылкой на клуб любителей философии стоиков, схему ввода в Украину и в Беларусь вирусологов из РФ в сопровождении какой-нибудь Таманской дивизии. Профессор не сообщает, кто именно в Украине или в Беларуси готов пригласить "вирусологов" из РФ, но его уточняет Лавров, указав для примера на некий авторитетный футбольный клуб в одной из стран Европы.

В случае Украины кандидат № 1 в просители о вводе "вирусологов" это так называемая Украинская православная церковь Московского патриархата.

В отношении Украины был двойной расчёт. Если полиция начнёт пасхальные службы и крестные ходы разгонять, то Кремль получит желанную картинку: верующих бьют, надо срочно вводить вирусологов. Если этого не произойдёт, то тоже не плохо – украинцы в церквях сами себя перезаражают и чем больше их умрёт, тем лучше. Особенно в селах Волыни и Подолии, где большинство людей твёрдо признаёт Россию страной-агрессором. Признавать они признают, но в сёлах других храмов, кроме РПЦ в Украине, просто нет, в силу исторической несправедливости.

Возникла она в Перестройку, когда храмы стали возвращать церкви. Разумеется, РПЦ, поскольку другие национальные православные церкви в стране атеистов были запрещены и репрессированы как не каноничные. По этой причине даже греко-католикам пришлось в 1980-ые сначала регистрироваться как новые общины РПЦ, чтобы вернуть свои храмы. Лишь после объявления независимости Украины они смоги начать локальные революции и изгнать из них московских попов-оккупантов. На этой волне Перестройки коммунисты и отдали РПЦ в держание Киево-Печерский и другие знаковые монастыри, чем сотворили не первую за их историю несправедливость. РПЦ продолжает оккупировать их до сих пор.

Поскольку на Пасху только мэр Филатов грозил РПЦ в Днепре снисхождением на неё отнюдь не благодатного огня, а полиция ни одного попа не оштрафовала за нарушение карантина, то желаемой картинки не получилось. В результате попам РПЦ пришлось скромно поработать только разносчиками вируса, коим оказались богаты их общины в монастырях.

Кремлёвским затянуть самоизоляцию на России выгодно по ряду причин. Путин уже 29 апреля известил, что на России нерабочие дни будут как в Украине – до 11 апреля, но без объявления чрезвычайной ситуации. Без Украины на России уже и шагу не могут сделать, даже если не упоминают её.

Причина не только в надежде на создание модели с приглашением "вирусологов" из РФ в Украину и Беларусь по схемам Соловья и Лаврова. Эти схемы ближе к обычным кремлёвским мечтаниям, чем к реальности. Профессору Соловью вообще не повезло. Он категорично обещал вторжение войск РФ в Украину, Беларусь или в Прибалтику до 10 марта, когда в Гааге начнут слушания о сбитом малазийском самолёте, но не случилось. Поскольку профессор не может ошибаться, то пришлось поделиться мечтами из Клуба поклонников философии стоиков.

Затягивание самоизоляции в РФ позволит Лаврову продолжить ныть в ООН об отмене санкций против неё за оккупацию Крыма. Если две попытки были неудачными, то это не повод их больше не делать. Особенно, когда пандемия везде закончится, а на России она продолжит бушевать. На России статистика по просьбе заказчика может нарисовать рост или падение всему, что нужно, но ушлый Запад этим не проведёшь. Придётся что-то реально делать. Например, распространить московские коды с правом выйти на улицу на всю РФ.

В этом мечты Кремля будут совпадать с требованиями ООН предъявить пандемию и меры по борьбе с ней. В результате тренд на затягивание самоизоляции в РФ имеет как внешне, так и внутренние политические причины. Почти по классике, когда внешняя политика является продолжением внутренней.

Прежде всего, усиление полицейского контроля за населением для кремлёвских крайне важно в тот момент, когда они выбирают дату отправки Путина в рай и решают кем и чем его заменить, а страшные чукотские, якутские и другие националисты поднимают головы и встают с колен. Коды и самоизоляция вроде как гарантируют: никто никуда не выйдет, не встанет, и смена караула в Кремле пройдёт без творческого участия в ней всяких масс.

Это очень веские аргументы, чтобы продлить самоизоляцию до дня кончины Путина и на недельку после него. После него уже не Лавров, а кто-то другой будет ныть в ООН о снятии санкций, поскольку Россия начинает исправляться и изучает вопрос, как Крым вернуть Украине.

Но пока ноет извращенец Лавров и кивает на пандемию. Лавров извращенец, поскольку запрета на продажу в РФ продуктов и лекарств никто не вводил. Его на России сами на себя наложили. Злой Запад не может отменить то, чего не вводил, а без новых технологий и оборудования для бурения россияне не умрут. Трубоукладчик из Владивостока уже в апреле должен был дойти до Балтики и завершить укладку "Северного потока-2", бодро сделанную швейцарцами, пока поляки не конфисковали его за долги.

Есть подозрение, что Лавров хоть и извращенец, однако, не верит не только в схемы с приглашением футбольным клубом или монастырём дивизии вирусологов из РФ, но и в полезность пандемии для снятия санкций. У него более прозаичная миссия – раздать на Западе побольше взяток тем лицам, которые после кончины Путина замолвят словечко за РФ в ООН, наработать имидж "Россия – щедрая душа" и просто что-то продать с откатом для себя. Лавров уже готовит почву под сменщика и собирает копеечку себе на старость.

Есть и сугубо крымский аспект для продления пандемии на России. В Москве боятся, что Украина может применить марокканскую схему для возврата Крыма. Это опасение ей внушил лидер крымских татар Мустафа Джемилев, анонсировав на 3 мая мирный поход гражданских лиц в Крым. Марокканцы посредством трёх таких походов заняли Западную Сахару. Заявленный Джемилевым поход явно уже не состоится из-за пандемии, ни никто не обещал, что он не состоится после её окончания. У Москвы есть только один способ не допустить похода Джемилева – продлить пандемию на России и особенно в Крыму. Так что, у кремлёвских много причин, чтобы потянуть пандемию на России и погрузить её в глубокую самоизоляцию.

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