Самітник і брехун: з'ясувалися особисті нюанси про московського стрільця

39-річний Євген Манюров, який розстріляв людей під будівлею Федеральної служби безпеки в Москві, дуже захоплювався стрільбою.

Як розповіла його мама проекту Baza, це було його найбільшим хобі. Чоловік тривалий час працював у охоронних підприємствах, але звільнився кілька місяців тому.

Правда, як з'ясувалося, матері він про це не повідомив. "Він зазвичай вранці йшов, говорив: "Мені на супровід". У мене душа якось затремтіла ввечері – щось трапилося, що він додому не приїхав", – каже жінка.

39-річний Євген Манюров

За її словами, особливо близьких друзів у нього не було, також як і жінки.

Їдучи з дому перед тим, як влаштувати стрілянину, Євген заявив матері, що відправляється на змагання зі стрільби.

Фото зробили журналісти біля будинку стрільця

"Я помічала, що у нього якесь збудження було останнім часом. Не палив і не пив взагалі. Навіть чай і каву не пив. Пив тільки чай із лимоном, заварений шипшиною і журавлиною від нирок. У нього не було вільного часу – у нього робота і хобі", – розповіла мати.

Фото зробили журналісти біля будинку стрільця

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео моменту ліквідації зловмисника, який відкрив стрілянину у столиці РФ.

За офіційними даними Слідчого комітету Росії, в результаті стрілянини в Москві один співробітник ФСБ загинув, ще 5 осіб, в тому числі одна цивільна особа, отримали поранення різного ступеня тяжкості. Зловмисник був ліквідований силовиками. Інцидент не кваліфікується як теракт, причини трагедії незрозумілі.

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