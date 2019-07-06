"Сама винна": в мережі накинулися на росіянку з відрубаними чоловіком руками

Відверта фотосесія росіянки Маргарити Грачової, якій чоловік з ревнощів відрубав кисті рук, сколихнула інтернет.

Спокусливі знімки 25-річна Маргарита показала на особистій сторінці в мережі Instagram. Грачова також поділилася роздумами про прийняття себе. За її словами, "сексуальність, це ж не тільки зовнішній вигляд, це щось глибше, десь всередині!"

Instagram @ margoritka1211

Instagram @ margoritka1211

Російські інтернет-користувачі здивували реакцією на вчинок Грачової. Серед них знайшлося чимало тих, хто вважає, що росіянка сама винна в трагедії:

"Не даремно бач руки відрубав"

"Мда походу чоловік не просто так розлютився, є щось від повії у неї"

"Хайп ловити стала, судячи з усього сама винна в тому, що він її порубав"

"Сама одружилася з відморозком зі своєї ж волі"

"Що, він їй дарма повідх**ячив? У них двоє дітей! Видно бухала по чоловіках, ось і поплатилася! А фото для матері сором і ганьба такі робити! Позорниця! Ще с*ка і російська! Нехай відмолює гріхи свої..."

Як повідомляв OBOZREVATEL, трагедія в родині Маргарити Грачової сталася 11 грудня 2017 року у підмосковному місті Серпухові. Колишній чоловік Дмитро через ревнощі відвіз жінку до лісу і спотворив їй руки, відрубав кисті і вдарив сокирою по ногах. Після цього він доставив розтерзану дружину до лікарні і здався поліції. Лікарі боролися за життя Грачової, провівши кілька важких операцій. Ліву кисть медикам вдалося врятувати, а праву замінили на біонічний протез. Суд засудив Дмитра до 14 років колонії суворого режиму.

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