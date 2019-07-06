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"Сама винна": в мережі накинулися на росіянку з відрубаними чоловіком руками

21.4тЧитати матеріал російською

Відверта фотосесія росіянки Маргарити Грачової, якій чоловік з ревнощів відрубав кисті рук, сколихнула інтернет.

Спокусливі знімки 25-річна Маргарита показала на особистій сторінці в мережі Instagram. Грачова також поділилася роздумами про прийняття себе. За її словами, "сексуальність, це ж не тільки зовнішній вигляд, це щось глибше, десь всередині!"

"Сама винна": в мережі накинулися на росіянку з відрубаними чоловіком руками

Instagram @ margoritka1211

"Сама винна": в мережі накинулися на росіянку з відрубаними чоловіком руками

Instagram @ margoritka1211

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Російські інтернет-користувачі здивували реакцією на вчинок Грачової. Серед них знайшлося чимало тих, хто вважає, що росіянка сама винна в трагедії:

"Не даремно бач руки відрубав"

"Мда походу чоловік не просто так розлютився, є щось від повії у неї"

"Хайп ловити стала, судячи з усього сама винна в тому, що він її порубав"

"Сама одружилася з відморозком зі своєї ж волі"

"Що, він їй дарма повідх**ячив? У них двоє дітей! Видно бухала по чоловіках, ось і поплатилася! А фото для матері сором і ганьба такі робити! Позорниця! Ще с*ка і російська! Нехай відмолює гріхи свої..."

"Сама винна": в мережі накинулися на росіянку з відрубаними чоловіком руками
"Сама винна": в мережі накинулися на росіянку з відрубаними чоловіком руками
"Сама винна": в мережі накинулися на росіянку з відрубаними чоловіком руками

Як повідомляв OBOZREVATEL, трагедія в родині Маргарити Грачової сталася 11 грудня 2017 року у підмосковному місті Серпухові. Колишній чоловік Дмитро через ревнощі відвіз жінку до лісу і спотворив їй руки, відрубав кисті і вдарив сокирою по ногах. Після цього він доставив розтерзану дружину до лікарні і здався поліції. Лікарі боролися за життя Грачової, провівши кілька важких операцій. Ліву кисть медикам вдалося врятувати, а праву замінили на біонічний протез. Суд засудив Дмитра до 14 років колонії суворого режиму.

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Росія
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Новини Росії
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Marin Ella
Marin Ella
русские- нелюди! это уроды!
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Барский Владислав
Барский Владислав
Я дико извиняюсь за повторяющийся текст, но ввиду того что нету (странно, кстати) возможности редактирования, пришлось так повторяться! Последний комментарий, уже окончательно отредактированный!)
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Барский Владислав
Барский Владислав
... Так могут рассуждать, только бесчувственные существа, на подобии её психованного мужа-садиста! Что значит виновата, да мало ли кто в чём виноват, последствия действий важны, последствия действий!?! А когда действия приводят к трагедии, да разве это заслуживает восхищения, или оправдания?! Безусловно, есть ситуации, когда за смерть близкого, под эмоциями, могут так же натворить дел, но тут банальная ревность, при чём неумеренная ревность, когда покричали и успокоились, а именно садизм, который был в этом "мужчине" и никуда не делся! Да, девушка виновата только в одном, что не разглядела и не бросила этого изверга раньше, вот где её промах, а не в фотографиях, приведших к такому печальному исходу!
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