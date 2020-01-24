"Сам у всьому винен!" Путіну напророкували пенсіонерське майбутнє Горбачова

Президента Росії Володимира Путіна може чекати дуже сумне майбутнє, аналогічне долі Михайла Горбачова.

Таку думку висловив депутат Держдуми третього і четвертого скликань, полковник у відставці Віктор Алксніс, пише "Свободная пресса".

У цьому контексті зазначається, що в разі, якщо Кремль зараз зробить Госдуму органом влади у Росії, почнеться державний переворот, і тоді кровопролиття не уникнути.

Володимир Путін ТАСС

"З іншого боку, альтернатива плану з Госдумою – пенсіонерське майбутнє самого Путіна. Якщо він не вживе екстраординарних заходыв, через чотири роки виявиться колишнім президентом – опиниться у ситуації Михайла Горбачова. Дивлячись сьогодні на якого, думаєш: а це ж колись був президент великої наддержави – і до чого дійшов, і сам у всьому винен", – сказав Алксніс.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

15 січня президент Росії Володимир Путін виступив зі 16 щорічним посланням до Федеральних зборів.

Під час звернення Путін здивував громадян РФ своєю згодою із твердженням, що президент країни не повинен займати цей пост більше двох термінів поспіль. Разом із тим, він зазначив, що не вважає цю вимогу принциповим.

Американське видання The New York Times припускає, що Путін проводить маневри для того, щоб залишитися при владі на невизначений термін.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.